Ani napodruhé to nevyšlo. Bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta (58) si opět u soudu vyslechl stejný verdikt. V kauze sportovních dotací byl uznán vinným, odsouzen k šesti letům nepodmíněně a vyfasoval pětimilionovou pokutu. Někdejší náměstkyně Simona Kratochvílová dostala ještě víc! Odsouzení se ale, stejně jako žalobce, odvolali. Jak to během soudního procesu vypadalo v zákulisí?

Peltovi u soudu do řeči moc nebylo • Foto CNC: M. Rušinová

Hlavní aktér dotační kauzy se zahleděl do kamery, nehnul ani brvou. Na rozhovory evidentně neměl náladu. To samé se opakovalo v prvním patře městského soudu. Na Peltu vystartovaly televizní štáby, nic se nedozvěděly. Při předchozích jednáních se přitom „přepadovkám“ nebránil. Pár slov, či větných spojení médiím poskytl. Ochotně, bez vytáček.

„Pane Pelto, jak to dopadne?“

Majitel fotbalového Jablonce dorazil k soudu za doprovodu právního zástupce Bronislava Šeráka dvacet minut před vynesením rozsudku. Přesně ve 12.40. V bledě modrém obleku a bílé košili vešel do budovy. Už před ní byl poprvé konfrontován jedním z televizních reportérů.

Při čtení odůvodnění psal SMSky

Když soudkyně četla klíčové pasáže o výši trestu, Pelta hleděl do země. Emoce uložil do nitra. Navenek žádné neprojevil. Při čtení odůvodnění rozsudku napsal několik textových zpráv. Vzhledem k Peltově – do jisté míry – akční povaze, je možné, že již se svými nejbližšími vymýšlel krizová řešení. V závěru více než dvouhodinové řeči Cihlářové se zády opřel o lavici a natáhl dlouhé nohy. Vypadal rezignovaně.