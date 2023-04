Obojživelnice Ester opět v akci: S flintou v ruce si vystřelila z legendy biatlonu!

Jakpak to asi mají biatlonisti při střelbě? Zhruba tuhle otázku si položila Ester Ledecká (28) předtím, než se rozhodla vyrazit na střelnici. A jak ukázala na sociální síti, s puškou v ruce se rozhodně neztratí! Dokonce i zažertovala na účet biatlonové legendy.

Snowboard, lyže…a teď biatlon? Česká sportovní obojživelnice Ester Ledecká by mohla s nadsázkou řečeno posílit biatlonovou reprezentaci. Proč? Na instagramu se totiž pochlubila fotkami ze střeleckého tréninku.

„Kolik tě baví sportů, tolikrát jsi člověkem, tak nějak to je?“ ptala se Ledecká pod snímky na sociální síti. „Ráda zkouším nové věci a inspiruju se nejlepšími, takže jsem využila tréninku od Johannese Bö,“ prozradila zlatá olympionička spolupráci se špičkovým biatlonistou.

Její parťák ze střelnice, který má na instagramu přezdívku „Sheikh Don Czar Of London“, v komentářích dodal, že Bö je opravdu skvělý trenér. Zároveň podotkl, že vyhráli soutěž. „Žádné slitování, Johannesi,“ zavtipkovala Ledecká s vysmátým smajlíkem na slova o norské legendě. Připíše si pražská rodačka v blízké budoucnosti také skalp od člověka, který je na oficiálním webu Mezinárodní biatlonové unie veden jako expert na střelbu ve stoje? Vyloučeno to rozhodně není. Vždyť je to Ester Ledecká!

Česká snowboardistka se navíc s norským biatlonistou setkala nedávno, kdy si společně vyrazili zalyžovat. ,,Šmíruju Johannese a snažím se přiučit nějaký bruslařský vychytávky pro svůj lyžařský start," okomentovala lyžovačku s hvězdou biatlonu. Nyní se pro změnu rozhodla zdokonalit v oblasti střelby.