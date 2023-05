Od rozvodu s krásnou Gisele Bündchenovou (42) uplynulo už několik měsíců a tak Tom Brady (45) rozhazuje sítě. Veleúspěšný americký fotbalista se svěřil, jak by měla vypadat jeho příští partnerka. Už nechce žádnou modelku a rád by našel „normální“ přítelkyni.

Co to vlastně znamená? I to dokázal populární sportovec svému okolí specifikovat. Jeho příští láska by měla být spíše „konzervativní a tradiční“ žena. „Po Gisele Tom skončil s modelkami. Gisele prostě zná každého v tomto byznysu a to poslední, co teď potřebuje, je jeho bývalá manželka zapojená do jeho budoucího milostného života,“ prozradil zdroj z okolí Bradyho pro Radar Online.

Podle dalších informací by nechtěl momentálně randit ani s herečkou, či jinou známou osobností. Zdá se, že se prostě a jednoduše už dostal z rozvodu a rád by tentokrát zamířil do zcela jiných společenských vod. Zda se mu zadaří a najde svou vysněnou „obyčejnou“ holku, to už je nyní pouze na něm.

Světoznámé celebrity Brady a Bündchenová tvořili pár od roku 2006 a od roku 2009 byli manželé. Společně přivedli na svět dvě děti - Vivian (10) a Benjamina (13). Rozvod proběhl na konci října minulého roku.