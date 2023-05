Voženílek zabojuje o MS. Co změnil a čím může reprezentaci pomoct?

Ideální souhra při brejku dva na jednoho, Daniel Voženílek zakončoval po přihrávce Marka Daňa do prázdné branky • Pavel Mazáč / Sport

Excelentními výkony ve vyřazovacích bojích si Daniel Voženílek, útočník mistrovského Třince, řekl o šanci probojovat se na soupisku národního týmu pro mistrovství světa. Konkurence je ale velká, Voženílka nečeká lehký boj. Záležet také bude pochopitelně na tom, co od něj trenér Jalonen očekává. Do jaké role s ním počítá. Voženílkův hokej v základní části a v play off se totiž velmi lišil.

Tři góly a čtyři asistence. Bilance Voženílka ve finálové sérii proti Hradci Králové. Všechny body posbíral při hře v plném počtu hráčů. Byl suverénně nejproduktivnějším hráčem finále. Celkem 16 bodů ve 22 utkáních vyřazovacích bojů. Více jich nasbíral pouze Martin Růžička (17).

Kdyby se v extralize udělovala cena pro nejlepšího hráče play off, pravděpodobně by ji dostal Ondřej Kacetl, nebo právě Daniel Voženílek.

V play off změnil styl hry

Ve vyřazovacích bojích Voženílek sbíral podstatně více bodů než v základní části.

Produktivita při hře 5 proti 5 Základní část Play off 0,56 Góly 0,89 0,56 Asistence 1,33 1,12 Body 2,21 *Statistiky jsou uvedeny při přepočtu na 60 minut hry.

Přitom po celou sezonu nastupoval pravidelně v prvních dvou formacích Třince, hrál s těmi nejlepšími. V základní části největší porci minut odehrál v útoku s Tomášem Marcinkem a Martinem Růžičkou.

Ve vyřazovacích bojích nejvíce minut na ledě strávil s Daňem, Nestrašilem a Růžičkou. Elitní hráči.

Zlepšené výkony jdou ale čistě za Voženílkem.

Dalo by se říci, že svoji hru v play off zjednodušil, hrál více přímočařeji a vyplatilo se.

Zatímco v základní části se snažil více profilovat do hry playmakera. Svým spoluhráčům přihrával hned na 8,52 střel při přepočtu na 60 minut hry. 2,95 přihrávek z nich bylo do slotu.

V play off? Obě hodnoty klesly na 6,86, respektive 1,99. Na první pohled nejde o velké rozdíly. Ale věřte, že při vzorku 20 či více zápasů, jsou docela podstatné.

Voženílek při hře 5 proti 5 Základní část Play off 8,52 Přihrávky na střely 6,86 2,95 Přihrávky na střely do slotu 1,99 *Statistiky jsou uvedeny při přepočtu na 60 minut hry.

Naopak se zvýšila jeho aktivita ve střelbě. Což jde ruku v ruce s tím, že v play off hrál přímočařejší hokej.

V 50 duelech základní části vyslal na branku soupeřů 9,72 střeleckých pokusů při přepočtu na 60 minut hry. 5,66 z nich bylo ze slotu. V nejdůležitější fázi sezony hodnoty navýšil na 11,07, respektive 5,98.

Voženílek při hře 5 proti 5 Základní část Play off 9,72 Střelecké pokusy 11,07 5,66 Střelecké pokusy ze slotu 5,98 *Statistiky jsou uvedeny při přepočtu na 60 minut hry.

Silný v defenzivě i v osobních soubojích

Předpokládáme ale, že Kari Jalonen s Danielem Voženílkem nepočítá do prvních dvou formací. Budou ho zajímat jiné aspekty jeho hry. A sice jeho zapojení směrem do defenzivy a síla v osobních soubojích.

A i v těchto směrech Voženílek v play off kraloval.

Směrem do obranné hry měl na své spoluhráče mezi útočníky Ocelářů lepší vliv pouze Aron Chmielewski. Co to v praxi znamená? Když byl Voženílek na ledě, Třinec dovolil soupeřům si vytvářet o mnoho méně šanci, než když Voženílek na ledě nebyl.

A přesně takové typy hráčů chcete mít ve třetím, respektive čtvrtém útoku.

Dalším bonusem je i úspěšnost Voženílka v osobních soubojích. V ofenzivní zóně dokázal během vyřazovacích bojů získat hned 6,86 puků, ze kterých se následně Oceláři dostali ke střele. Lepší v tomto směru byl pouze Libor Hudáček (7,48).

Šance jsou velké

Voženílek předváděl excelentní výkony v play off extraligy. Pokud by na ně dokázal navázat i v národním týmu, nominace na mistrovství světa by ho neměla minout.

Sedmadvacetiletý útočník disponuje atributy, které jsou v moderním hokeji důležité pro roli ve třetím či čtvrtém útoku. V podstatě by se dalo říci, že jeho jedinou slabší stránkou je bruslení. To by ovšem v systému Kariho Jalonena, který vyznává poctivou defenzivu, nemusel být až takový problém.

Především jestliže to dokáže Voženílek vynahradit svojí bojovností, efektivní poziční hrou na obou stranách kluziště a vyhranými osobními souboji.

Lze konstatovat, že Voženílek splňuje kritéria tzv. ‚power-forwarda‘, kterých český hokej má minimum.

Očekáváme navíc, že Voženílek dostane v následujících utkáních prostor i na oslabení a přesilovkách. Aby Kari Jalonen zjistil, do jakých rolí by s ním mohl případně počítat.