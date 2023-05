Nový sprintový formát? Za mě jde o krok vedle. Pořadí bych klidně losoval

O uplynulém závodním víkendu měl premiéru nový sprintový formát. Pro jezdce to prakticky znamenalo, že v Ázerbájdžánu museli absolvovat dvě kvalifikace a dva závody. Podle mě to byl ale krok vedle a jsem přesvědčený, že v budoucnu dojde ještě k dalším změnám a úpravám pravidel.

Společnost Liberty Media, která je vlastníkem formule 1, přišla s nápadem, jak zatraktivnit sprintové víkendy. Místo tří tréninků nechala jen jeden a zavedla dvě kvalifikace – jednu na sprint a druhou na nedělní závod. Mohlo by se to zdát jako logický krok, jak závodní program oživit, ale podle mě se trochu minul účinkem.

Jednoduše řečeno, bylo toho až moc. Klasický nedělní závod se sobotní kvalifikací podle mě úplně stačí. Není potřeba to násobit dvěma. Většina fanoušků nemá možnost sedět celý víkend u televize a sledovat formuli.

Co se týče divácké atraktivity, nešlo také o nic mimořádného. Jezdci chtěli auto přivést především v pořádku do cíle a až na výjimky se nepouštěli do odvážnějších akcí. Sprinty jsou navíc tak krátké, že piloti nemají potřebu zastavovat v boxech, což na vzrušivých momentech rozhodně nepřidá.

Dokážu si představit, že zájem diváků by se zvýšil, kdyby se do sprintového závodu startovalo například na základě losu. Mohlo by se tak klidně stát, že Red Bully budou startovat poslední, zatímco Williams první. Je mi ale jasné, že s něčím takovým by týmy nesouhlasily. Znamenalo by to pro ně daleko větší poškození, pokud by došlo k havárii. To by mohlo mít konsekvence i pro další průběh víkendu.

Ze současné podoby sprintového víkendu nebyli úplně nadšení ani někteří jezdci včetně Maxe Verstappena, který si stěžoval na náročnost. To je nepochybně oprávněná výtka. Piloti najednou mají dvě kvalifikace a dva závody, a musí se tak dvojnásobně soustředit. Je na ně vyvíjený extrémní mentální tlak. A to závodníci toho tlaku mají v průběhu sezony i tak dost. Já osobně jsem v sezoně 2006 absolvoval nějakých 25 závodů po celém světě, takže vím, že je to neskutečně únavné. Na druhou stranu, jsou to jezdci formule 1. Patří mezi TOP závodníky na planetě a měli by se s tím umět poprat.

Každopádně mám za to, že sprintové víkendy se ještě dočkají změn. Aktuálně opět prochází zkouškovým obdobím, stejně jako loni, když se jeli poprvé a zjistilo se, že to není to pravé. Nepochybuju o tom, že Libery Media bude zase zkoušet něco nového. Jako doplněk ke třem, čtyřem závodům za rok nemusí být sprint špatný. Aby se k tomu ale přidávala zvlášť i kvalifikace, to mi přijde zbytečné.

Autor je bývalý závodník formule 1