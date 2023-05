Otec Zachy, který se omluvil z MS: Žádná válka!

Sportovní filozof a otec hokejisty Bruins Pavel Zacha starší se na začátku rozhovoru omluví: „Synovo rozhodnutí už nejsem schopen ovlivnit.“ Fanoušci už kvůli Zachovým omluvenkám cítí nepříjemnou pachuť. Vše ale nemusí být tak, jak se zdá. Podle informací Blesku český »medvěd« odmítl MS kvůli příjemným rodinným důvodům. Že by chystal do roka a do dne svatbu s americkou přítelkyní Gabriellou, již požádal loni v květnu o ruku? Nebo bude snad co nevidět tátou?