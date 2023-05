Zachova omluvenka? Musíte se zeptat jeho, říká Havlát. Hvězdy chuť měly

V kšiltovce dorazil mezi novináře a promluvil o situaci v NHL. Generální manažer Martin Havlát podle očekávání oznámil, že ze zdravotních důvodů nemohou reprezentovat Pastrňák, Krejčí ani Nosek . A z osobních důvodů se omluvil Pavel Zacha. „Proč? To se musíte zeptat jeho,“ reagoval někdejší skvělý útočník. Havlát potvrdil, že se do přípravy na MS naopak připojí Chytil a Zbořil. Ten ještě musí o místo zabojovat. „Trenérům se ukáže během víkendových zápasů,“ dodal Havlát.

Vysvětlil vám Zacha, jenž měl skvělou sezonu, proč nedorazí?

„Nepřijede z osobních důvodů.“

Bavil jste se s ním o tom?

„Ano, mluvil jsem se všemi kluky. Jak říkám, je to z osobních důvodů. Detaily nechám na vás, to se musíte zeptat přímo jeho.“

On většinou říká ne...

„Na mistrovství světa ještě nebyl, ne? Takže to je otázka na něj. Nám řekl, že se k nám nepřipojí. Nám nezbývá nic jiného, než to respektovat.“

Ze zdravotních důvodů se omluvili Pastrňák s Krejčím. Jinak by jeli, ne?

„Hlavně byli hodně zklamaní, že po skvělé sezoně vypadli hned v prvním kole. Všichni si představovali, že se tady o nich dneska vůbec nebudeme bavit. Ta možnost nakonec byla, ale zranění jim nedovolí přijet. Ale když jsem s nimi bavil, jinak by měli chuť velkou. Viděli jsme loni, že oba dorazili. Kdyby byli zdraví, přijeli by si zahrát. Aby měli šanci ještě v sezoně o něco bojovat.“

Oba přiznali, že sezonu dohrávali se zraněním.

„Ani jednoho z nich právě zdravotní komplikace na šampionát nepustí. Co jsem mluvil s Pastou, jinak si určitě přál přijet. Vždycky rád reprezentuje. Stejný případ je u Krejčího. Ten měl dokonce dvě zranění, některé zápasy v play off musel i zmeškat. Myslím, že to byl loket a rameno.“

Proč nedorazí další útočník Bruins – Tomáš Nosek?

„Nemá smlouvu, ale to nebyl hlavní důvod. I tak by přiletěl, kdyby byla možnost. Ale bohužel má něco s nosem, musí jít na operaci, kterou odkládal spoustu let.“

A Jakub Lauko?

„To bylo rozhodnutí trenérů, že se k nám nepřipojí.“

Kdy přiletí Filip Chytil?

„Měl by se připojit někdy před odletem.“

Chuť má velkou, že?

„Obrovskou. Včera jsem s ním mluvil několikrát, měl výstupní prohlídku. Mluvil jsem se i s generálním manažerem. Je připravený nám pomoct. Uvidíme, kdy se k nám připojí. Jestli v neděli nebo potom v pondělí v Praze.“

A jak je to s obráncem Zbořilem? Znamená, že když je z NHL, má jisté místo?'

„Tak to určitě není. Dneska ještě hrát nebude, ale potom by měl dostat šanci. Trenéři ho rádi uvidí, je to na nich.“

Kdo mužstvo naopak opustil?

„Obránce Radek Kučeřík. Ráno s ním mluvil Kari (Jalonen) a bohužel mu musel říct špatnou zprávu. Ale co jsem se bavil s trenéry, byli s ním moc spokojení. Měl výbornou sezonu, je na dobré cestě.“

Je ještě nějaká šance čekat na vývoj druhého kola bojů o Stanley Cup?

„Ano. Bavíme se o tom. Jsou tam hráči, které sledujeme.“

Mají šanci i hráči z AHL?

„Také jsou v tom zapojení. Ale čím víc se blížíme mistrovství, tím je pro kluky z AHL menší šance.“

Je pro reprezentaci dobrá zpráva, že o hráčích z NHL je jasno už před turnajem? Aby mužstvo mělo klid?

„To jo, ale i tak je tady v mužstvu ještě spousta kluků, kteří bojují o místo. Teď mají před sebou tři zápasy, aby přesvědčili trenéry, že do výběru patří.“