Unavená manželka trenéra Růžičky: Starost o nemocnou dcerku!

Každý milující rodič to zná, obětoval by cokoliv, jen aby jeho dítěti bylo dobře. A naprosto stejně to má i manželka hokejového kouče Vladimíra Růžičky (59), která na sociálních sítích prozradia, že dcerku Lejlu během prodlouženého víkendu skolila nemoc. Marie tak nyní musí řešit nejen pracovní závazky a péči o domácnost, ale po nocích toho kvůli stonající ratolesti ani moc nenaspí.