Růžička jako Vrba? Co musí změnit, aby na velkém jevišti ještě zaperlil

Éra, kdy se přehraboval nabídkami na angažmá a mohl si dovolit odmítat i zámožné ruské kluby v čele s Petrohradem či Omskem je pryč. Vladimír Růžička v červnu oslaví šedesátku a je dost možné, že v roli trenéra bez smlouvy, zato s nejasnou budoucností. Co musí změnit, aby neodešel v rozpacích do předčasné penze?

Leckteří fanoušci i lidé z branže jej srovnávají s fotbalovým kolegou Pavlem Vrbou a tvrdí, že nejlepší roky mají oba dva dávno za sebou. Asi se shodneme, že Růžička se už těžko přiblíží slavným sezonám, kdy se ve zlato proměnilo (téměř) vše, na co sáhl. Pořád jsem však dalek toho prohlásit, že kouč dvojnásobných mistrů světa už si v hokeji neškrtne. Byť k tomu silně svádí aktuální odvolání od litvínovského dorostu.

Vnímání hokeje a způsob práce v něm včetně uvažování a lpění na detailech se za poslední dvě dekády dramaticky změnil, zatímco Vladimír Růžička tolik ne. Není úplně pravda, že kouč s báječnou historií úspěchů řeší vše zásadně citem a instinktem, k němuž došel jako hráč a za nějž byl v pozici stratéga obdivován. Za oponou nezřídka uslyšíte i hlasy, tvrdící, že „Růža“ až příliš pedantsky lpí na systémových záležitostech, čímž má hráče svazovat a dusit v nich kreativní potenciál.

Faktem zůstává, že Růžička, pokud chce mezi domácí elitou setrvat, potřebuje projít vnitřní proměnou. A teď jde o to, zda se na „stará kolena“ dokáže přešaltovat na jiný způsob práce, než býval zvyklý a který mu přinášel ovace. Jenže to už je zaprášená minulost.

Jsem si jistý, že by patřičné uplatnění stále našel, jen to má podmínku: změnu v nastavení vstupních kritérií. Růžičkova budoucnost tkví v zařazení do silného trenérského štábu, v němž by přispěl určitou specializací. Kde by šlo o naskládání síly v rámci společného díla.

Představa, že některý z extraligových klubů v této době vsadí na toho velkého protřelého bosse střídačky je iluzorní. Tyhle časy odvály.