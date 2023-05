Vokoun poprvé řekl, proč se neradoval po zlatu: Hrozně mě mrzelo, co se stalo

Byla to hvězdná přehlídka. Ve Vídni na mistrovství světa v roce 2005 mohli nastoupit díky výluce i hokejisté z NHL, takže české zlato mělo mimořádnou hodnotu. Ale hlavní hrdina, gólman Tomáš Vokoun, jenž ve finále s Kanadou vychytal nulu, se na žádné fotce po titulu nesměje. To kvůli incidentu s Danym Heatleym. „Mrzí mě to, ale on to celé vyprovokoval,“ vrací se dvojnásobný mistr světa vůbec poprvé veřejně k tomu, co přesně se stalo.

Dostal se do All Stars týmu, byl zvolený i nejlepším gólmanem celého šampionátu. Podával vrcholné výkony i přesto, že před turnajem neměl ideální formu. „Ale Růža mě podržel,“ říká Vokoun o hlavním kouči Vladimírovi Růžičkovi. Projděte si s námi vzpomínky brankáře, který ve zlato proměnil i druhé finále. O pět let později.

Andy Roach, díl druhý!

„Když se řekne šampionát 2005, nejvíc se mi vybaví čtvrtfinále s Amerikou. Zvlášť kvůli tomu, co se stalo o rok dřív při domácím mistrovství v Praze. Ve Vídni jsme prohrávali 0:2, nevypadalo to s námi před třetí třetinou moc dobře. Ale potom jsme to otočili, a opět přišly na řadu penalty. No a osud to zamotal tak, že v ten rozhodující moment na mě jel Andy Roach, který mě v Praze překonal, a vypadli jsme…

Tentokrát to bylo zrcadlově obrácené a naštěstí jsem ho vychytal. Vůbec by mě nenapadlo, že se to bude