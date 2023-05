Rudkovská si pořídila luxusní auto za miliony a… Vysmívá se sankcím!

Vlezte mi na záda, moulové! Manželka (48) ruského krasobruslaře Pljuščenka (40) si ráda dopřává drahé a značkové věci. Leckdo by ale čekal, že poté, co Rusové započali svou agresi na Ukrajině se jí toto požitkářství kvůli sankcím zkomplikuje. Rudkovská v tom ale evidentně umí chodit. Cestuje si do Evropy, nakupuje zahraniční výrobky a teď si také pořídila luxusní káru za miliony. Fanouškům u svého vozu zapózovala a naťukala posměšný vzkaz!

Není to tak dávno, kdy Jana Rudkovská odcestovala do Paříže a cestou zpět do Ruska si stěžovala na kvalitu služeb, kterou ji poskytly turecké aerolinky. Mnoho fanoušků tím přivedla k údivu, protože měli za to, že manželka ruského šampiona Pljuščenka má sedět doma v Rusku a na vízum do Evropy nemá nárok. A pořádné překvápko si Jana připravila i teď!

Na sociální síti se pochlubila pořízením luxusního auta. „Dlouho očekávané splnění snu, na kterém jsem tvrdě pracovala. Pořízení mého nového Mercedesu-Maybach GLS 600,“ pyšnila se Rudkovská, která svým chudším uživatelům sociálních sítí přiblížila, co si pod zmíněným názvem představit: „Je to luxusní a exkluzivní varianta SUV GLS od společnosti Mercedes-Benz, která kombinuje výkon a komfort a představuje novou úroveň luxusu a stylu.“

A některým sledujícím šla záhy hlava kolem. Nejen z ceny vozítka, za které běžný smrtelník zaplatí zhruba 4,5 milionu korun, ale také z toho, jak se Rudkovská k luxusnímu autu ze západu dostala.

Zvídavé dotazy tohoto rázu Jana využila k posměchu a další reklamy pro prodejce, přes kterého měla svůj vysněný vůz získat: „Oni mají všechna auta. Jak se k nim dostanou, na to se raději zeptejte jich. A jakto, že je k dostání francouzské šampaňské?“ rýpla si Pljuščenkova žena, která si ze sankcí těžkou hlavu nedělá. „A co italský nábytek? A co to francouzské oblečení?“ vysmívala se výčtem svých úspěchů, které se ji povedlo navzdory sankcím získat.