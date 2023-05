Široká rodina legendárního Klímy (†58) chystá pohřeb: Co odhalilo parte?

Je to týden, co český hokej zasáhla tragická zpráva o smrti vítěze Stanley Cupu s Edmontonem v roce 1990 Petra Klímy (†58).

„Zemřel náhle ve čtvrtek 4. května,“ je napsáno ve smutečním oznámení. V podtisku jsou schody do nebe, kam se legendární útočník symbolicky vydá 16. května. „Za vše, co jsi pro nás vykonal, patří Ti náš vděk; my loučíme se s Tebou všichni, na skráně tisknem polibek,“ stojí na parte.

Smuteční oznámení odhalilo, že legendární hokejista měl ještě maminku. Pro paní Květu musí být náhlá ztráta syna nepředstavitelně bolestná. Na parte naopak z pochopitelných důvodů chybí jiná důležitá žena Klímova života, jeho první manželka Irena, která se po rozvodu rozhodla zůstat v Americe.

S ní měl Klíma tři děti, nejstarší Jessicu a dvojčata Kevina a Kellyhy, kteří jsou známí fanouškům české extraligy. Díky nim byl také trojnásobným dědečkem. Vnučky Riley a Rowyn porodila dcera, z ročního Jacquese se radoval díky Kevinovi a jeho manželce. Z parte také vyplývá, že legendární hokejista nežil sám. Oplakává ho partnerka Martina.

Poslední rozloučení se slavným střelcem, jenž v roce 1985 utekl do NHL z komunistického Československa, proběhne v úterý v obřadní síni hřbitova v Kadani.