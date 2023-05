Stálo to za to. Nejen na pódiu, ale také v hledišti a zákulisí. Anketu Biatlonista roku ovládla už popáté Markéta Davidová (26), přičemž diváci mohli vidět známá biatlonová jména nejen ze současnosti, ale také osobnosti ze zlaté éry. Mimo jiné se poprvé na veřejnosti ukázali novomanželé Krčmářovi. A co prováděl Ondřej Mánek s dekoltem kamarádky?