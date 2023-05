Proti Česku zaspal, teď umlčel Rigu. Škorvánek skokem podržel Slováky

„Šilovs výborný, skvělá poziční hra, rychlý a výborné čtení hry. Ale Škorvi (Škorvánek) fantastický,“ chválil bývalého spoluhráče český brankář Tomáš Vošvrda na Twitteru. Znají se dobře, potkali v Michalovcích. „Strašně těžký zápas pro něj, zvládl ho skvěle.“

Škorvánek si po premiéře s Čechy vyčítal inkasované branky. „Trošku jsem zaspal, Češi to dokázali využít,“ říkal sebekriticky slovenským novinářům. „Level je nastavený vysoko, musíme si z toho vzít pozitivní věci.“ Nervozitu přiznal, ale svázaný podle svých slov nebyl. „Nervozita byla, ale spíš se mi hůř dostávalo do zápasu, protože Češi neměli žádné lehčí střely a nemohl jsem si sáhnout na puk. To bylo těžší. Až pak se to zlepšilo a hodil jsem nervozitu i góly za hlavu.“

Proti Lotyšsku dostal šanci znovu. A odvedl parádní práci. Pochytal 29 střel, dostal jediný gól ze samostatného úniku. Po zaváhání Olivera Okuliara na něho šel Rodrigo Abols úplně sám. Další střely a šance Lotyšů pochytal. A pořádně rozproudil slovenské fanoušky. Ti měli nad domácím publikem navrch.

„Bylo jich snad víc jak domácích,“ uznale přikývnul hlavou v rozhovoru pro Českou televizi Libor Hudáček. „Byli jsme překvapeni, kolik jich přišlo fandit. A jsme rádi, že jsme je mohli potěšit výhrou.“ Sám měl několik solidních akcí, v jednom ze soubojů nekompromisně hokejkou přes obličej přetáhnul i třineckého spoluhráče Karlise Čuksteho. „Omluvil jsem se mu. Chtěl jsem ho obskočit, ale bouchnul jsem ho hokejkou...“

Slováci byli rychlejší, lepší, měli víc šancí. Ale několik přečíslení nedotáhli, hodně toho pochytal Šilovs. Góly dali Matúš Sukeľ a Marek Hrivík. A na konci se i s kapkou štěstí ubránili 68 sekund ve třech.

„V závěru jsme oslabení výborně zvládli,“ oddechl si Sukeľ. „Lotyši měli tlak, Škovi nás podržel, zaslouženě jsme vyhráli.“