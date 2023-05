Hlaváčková o »krásách« Říma: Žijeme v garáži u tchyně!

Prázdniny v Římě? Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (36) se v italské metropoli baví o dost méně, než Audrey Hepburnová v roli princezny Anny. Grandslamová šampionka si s úsměvem postěžovala na to, že pobyt v hlavním městě Itálie je pro mnohé možná splněný sen, ale aktuální návštěva manželovy rodiny bohužel zase tak fantastická není. A hned vysvětlila proč!

Mít za manžela Itala a k tomu věčně otevřené dveře do jeho rodné země? To zní jako jackpot! Alespoň na oko. Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková však přiznala, že momentální návštěva rodičů Fabrizia se úplně nepovedla.

„Baví mě, když řeknu někomu, že jedeme na týden do Říma a on mi odpoví: »Ježiš, to se máte! Řím úplně miluju!«,“ smála se nad pravděpodobně velmi častou reakcí svého okolí. „Tak za normálních okolností je teda aspoň krásně, tentokrát chčije, je zima a zataženo. Takhle má být celý zbytek týdne,“ zoufala si pobaveně tenistka, která později přiznala, že s dcerkou a tchyní dokonce onemocněly.

Záhy Andrea fanoušky naprosto odzbrojila prozrazením, kde během návštěvy Říma s rodinou našla útočiště. „A takhle my si tady žijeme… v garáži u tchyně. A jako, nic zajímavého tady neděláme,“ prozradila. Rozhodně ale nejde o koutek s haraburdím, nýbrž o hezky opravenou místnost, která je přestavěná na malý byteček.

Navzdory nepřízni počasí si tenistka během návštěvy Itálie dokázala najít světlou chvilku. Poprvé po 13 letech vyrazila v italské metropoli na nákupy. „Musela jsem si normálně googlit nejlepší místa na nakupování! Takhle strašně to tu neznám," přiznala Hlaváčková, která se později pochlubila novým sakem, v němž rovnou vyrazila na večeři ke svému tchánovi.