Jablonec - Slavia 1:1. Douděra zachránil mistra od prohry. Padlo dvanáct žlutých karet

Fotbalisté Slavie oslavují vyrovnávací trefu Davida Douděry (vlevo)
Fotbalisté Slavie oslavují vyrovnávací trefu Davida Douděry (vlevo)Zdroj: Michal Beranek / Sport
Štěpán Chaloupek ze Slavie se vysoko natahuje nohou pro balon
Slávista Vasil Kušej v zápase proti Jablonci
Trenér Jablonce Luboš Kozel domlouvá Vachtangovi Čanturišvilimu
Hodně ostrý souboj mezi fotbalisty Jablonce a Slavie
Jablonečtí fotbalisté oslavují trefu Jana Chramosty (vpravo)
Náramná kulisa při utkání Jablonce proti Slavii
Kapitán Slavie Jan Bořil tahá Lamina Jawa za trenýrky
Fotbalisté mistrovské Slavie v 5. kole Chance Ligy remizovali 1:1 v Jablonci a ztratili body po třech výhrách bez inkasované branky. Severočeši v drsném duelu, během kterého rozhodčí Karel Rouček rozdal celkem 12 žlutých karet, byli díky trefě Jana Chramosty po většinu zápasu blíž k cenné výhře. Tým kouče Jindřicha Trpišovského ale na začátku nastavení zachránil trefou záložník David Douděra.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia53209:311
2Sparta43108:410
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Karviná43016:39
5Jablonec52306:39
7Liberec42118:67
8Plzeň41217:55
9Slovácko51224:55
10Dukla51223:55
11Ml. Boleslav411210:114
12Teplice41035:83
13Bohemians41031:63
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

