Inter po 13 letech ve finále LM: od Mourinha s Jiráskem až k Inzaghimu

Hráči Interu se radují z postupu do finále Ligy mistrů • Reuters

Je to třináct let, co milánský Inter výhrou 2:0 ve finále Ligy mistrů proti Bayernu zpečetil historický úspěch v podobě zisku prestižního treblu, tedy vítězství ve třech soutěžích v jediné sezoně. „V tu chvíli byl Inter oproti zbytku Itálie jinde,“ vzpomínal před časem Milan Jirásek, který tehdy působil v jeho mládeži. Nyní jsou „Nerazzurri“ ve finále LM po dlouhé době znovu. Vrátí se na výsluní?