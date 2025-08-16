Girona - Vallecano 1:3. Tvrdý start sezony pro Krejčího. Vítězný vstup Barcelony
Fotbalisté Girony v úvodním kole nového ročníku La Ligy prohráli 1:3 proti Vallecanu. V základní sestavě domácích nechyběl Ladislav Krejčí, ale do své druhé sezony ve Španělsku nevstoupil ideálně. Ještě víc se ale mohou domácí zlobit na brankáře Paula Gazzanigu, který dvakrát chyboval v rozehrávce. Obhájci titulu z Barcelony na úvod zvítězili na hřišti Mallorky 3:0. Domácí hráli od 39. minuty bez dvou vyloučených hráčů.
Katalánci si zásluhou Raphinhy a Torrese vybudovali dvoubrankové vedení ještě před tím, než byl ve 33. minutě po druhé žluté kartě vyloučen Morianes. Šestadvacetiletého záložníka za dalších šest minut napodobil Muriqi, jenž ve snaze hrát vysoký míč kopl hostujícího brankáře Garcíu do brady.
Zbytek utkání tak mohli svěřenci Hansiho Flicka odehrát v klidnějším tempu. V 69. minutě mohl zvýšit Olmo, ale trefil tyč. Výsledek nakonec zpečetil až v závěrečném nastavení osmnáctiletý talent Yamal.
Gironě s Krejčím zavařil brankář
Paul Gazzaniga v brance Girony poprvé chyboval ve 20. minutě, když po malé domů nezpracoval skákající míč a přihrál ho přímo na nohu Jorgeho de Frutose, jenž střelou do poloodkryté branky otevřel skóre. O dvě minuty později střelec gólu v běžeckém souboji přetlačil Krejčího a naservíroval ideálně před prázdnou branku Álvaru Garcíovi.
Nevydařený poločas korunoval Gazzaniga ve 43. minutě, kdy ve snaze obehrát de Frutose hráče Vallecana jen nastřelil a pak ho musel v pokutovém území faulovat. Argentinský gólman viděl červenou kartu a Isi Palazón z penalty zvýšil na 3:0 pro Rayo. V druhém poločase snížil Joel Roca, víc už ale oslabená Girona nezvládla.