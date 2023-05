Věřící gólman Vejmelka na hokejovém MS sedí a... Dal se na modlení!

Pane Bože, prosím, můžeš aspoň naznačit? Elán hokejového brankáře Karla Vejmelky (26) z Arizony vyprchal poté, co na šampionátu zatím nedostal ani minutu ve svatyni ze tří tyčí.

Vejmelka před startem mistrovství světa v rozhovoru pro Blesk jako jeden z mála hokejistů otevřeně promluvil o své víře. „Je to součást mého života. O duchovních věcech se moc nemluví, takže ani já to nikomu necpu. Koneckonců každý v něco věří, je už jedno, co to je. Mně to pomáhá srovnat si myšlenky v hlavě a pracovat se stresem,“ prozradil gólman, mezi jehož rituály patří to, že se v modrém půlkruhu pokřižuje.

Mentální pohoda

Z vůle páně Zdeňka Orcta coby trenéra reprezentačních brankářů však zatím jednička z loňského bronzového MS teď v Lotyšsku jen sedí na lavici, nebo dokonce na tribuně. Fanoušci nevěřícně kroutí hlavou. Vždyť Vejmelka v NHL byl jedním z nejvytíženějších vládců brankoviště: V průměru měl 30 zákroků na utkání s celkovou 90procentní úspěšností. Finský kouč Kari Jalonen káže, že co řekne Orct, to je svaté.

Jinak je u národního mančaftu ticho jako v kostele. Samé otazníky! „Víra je součást mé mentální pohody,“ obrátil se k nebi už trochu nevrlý Vejmelka. Start na šampionátu si tak asi bude muset vymodlit…