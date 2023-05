Český doktor na roztrhání. Šil i sám sebe! Před zrcadlem. Ani se neuspal...

PŘÍMO Z RIGY | Co je vám, doktore? Parafráze slavné komedie náramně zapadá i do dění okolo hokejové reprezentace. Týmový lékař Antonín Chochola má práce nad hlavu, jeho zdravotní brašna je vedle bruslí a hokejek nejdůležitější artikl v kabině. A aby toho nebylo málo, musel ošetřit i sám sebe! Postavil se před zrcadlo a zašil si nos po ráně pukem. V Rize se tedy rozhodně nenudí… Navíc ho čeká zodpovědné rozhodnutí. Dát zelenou Filipovi Chytilovi. Nově i Lukášovi Sedlákovi.

Nezastaví se. Včera rozhovor s novináři, dneska další... Protože mu na marodce přibyl další hráč. Lukáš Sedlák, jenž má zranění v dolní části těla.

V úterý vysvětloval, jak to vypadá s Filipem Chytilem. Když přišel před novináře, spustil se proud otázek. Týmový lékař, uznávaný specialista z Ústřední vojenské nemocnice, si musel dávat pozor, aby neprozradil nic citlivého.

Protože konkrétní povahu zranění nikdo z týmů nechce předložit veřejnosti, tím pádem i soupeřům. Stejně jako v NHL.

Ještě předtím tedy dostal rychlé mediální školení od Ondřeje Kaláta, tiskového mluvčího. Lékař to zvládl. Ke zdravotním stavům marodů se vyjádřil obecně. Ale i z toho bylo zřejmé, že zvlášť u Filipa Chytila, opory z New York Rangers, to není žádná sranda.

Kdyby to nevyzradil sám od sebe útočník Jiří Smejkal, nejspíš by na veřejnost neprosáklo ani to, že hraje se zlomenou čelistí! Takže i na to padla otázka. Jak je to možné hrát s takovým poraněním? Laik jenom kroutí hlavou…

„Horní čelist je poměrně složitá kost s několika výběžky. On utrpěl zlomeninu jednoho výběžku, ne celé čelisti,“ vysvětlil Chochola. „I tak je to bolestivá záležitost. Ale Jirku jsme připravili, už ani nedostává analgetika.“

Jsou to prostě tvrďáci… Stejně jako Chytil. Touží se vrátit na led, aby národnímu tým co nejdřív pomohl. Ovšem poranění v obličeji není žádná legrace. I když nastupuje s celoobličejovým krytem, doktor musí zvážit rizika, než mu dá zelenou.

Aby se mu žádná další rána nevymstila. „Každý lékař dělá poměrně hodně rozhodnutí a tam ta zodpovědnost je vždycky,“ nedělá si z toho těžkou hlavu.

Působí v Ústřední vojenské nemocnici, takže úrazy jsou jeho profesní doménou od začátku lékařské kariéry. Má spoustu zkušeností, takže se všemi komplikacemi, které se v Rize objevily, si poradí svépomocí.

Akorát situaci okolo Smejkala konzultoval se stomatochirurgem. „Jinak si vystačím sám,“ přiznává Chochola. V hale je k dispozici rentgen i CT vyšetření, takže s marody ani nemusel do nemocnice. S výjimkou Smejkala. Právě kvůli zlomené čelisti.

Český útočník se smolně zranil při tréninku ještě před startem šampionátu. V promrzlé Daugava aréně ho spoluhráč omylem trefil holí. A shodou okolností se v ten samý den zranil i sám Chochola. Trefil ho totiž puk.

I tohle zkušený lékař vyřešil svépomocí. Sešil si nos před zrcadlem! A uspal sám sebe? „Ne!“ smál se. Prý si nedal ani nic proti bolesti. Je to tvrďák. Stejně jako ti, které sešívá on sám.

Snad už na šampionátu víc práce mít nebude. Už takhle se nenudí.



O to víc, že mezi marody přibyl i Lukáš Sedlák. Další klíčový útočník. Tohle je pro reprezentaci nevídaná smůla...