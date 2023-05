Pravda o brankářích: Jalonen má svou verzi. Ale Orct mohl mít jiný plán

PŘÍMO Z RIGY | Tři zápasy, sedm bodů. Solidní vstup do šampionátu. Zvlášť, když tým kosí marodka a pojmy jako stehy, dráty nebo celoobličejový kryt v kabině zní stejně často jako taktické pokyny. Přesto existuje téma, které stojí za bližší rozbor: situace v brankovišti. Jedná se o nejcitlivější část každého týmu. Jeho srdce. Deník Sport se ptá: Tluče, jak má? Má kouč Kari Jalonen nějakou koncepci? Snažíme se najít odpovědi. Z nich je patrné, že to není úplně tak, jak prezentuje hlavní kouč…

Nehledat problémy tam, kde nejsou. Stará novinářská pravda.

Ovšem pokud jde o situaci ohledně podivné rotace českých gólmanů, je to téma, které není průzračně čisté. A pokud se v tomhle módu bude pokračovat dál, může to povážlivě zamávat s ambicemi českého mužstva v Rize.

O co jde?

Nejenom fanoušci, ale i odborná veřejnost řeší, proč zatím nebyl v akci Karel Vejmelka, stabilní česká jednička v NHL. První utkání sledoval z tribuny, potom dvakrát pod dekou jako náhradník. Proč? A stojí za tím rozhodnutím opravdu kouč brankářů Zdeněk Orct, jak tvrdí hlavní trenér?

Víc otázek, málo odpovědí.

Na začátek ta zásadní: Je Vejmelka zraněný? Ne.

Tak pojďme dál: Je to tím, že se trenérům úplně nezdá při tréninku? Nebo je to reakce na to, že při posledním přípravném turnaji v Brně nastoupil dvakrát, a tým v obou případech prohrál? Nebo si ho schovávají na důležitější zápasy ke konci skupiny, které národní tým teprve čeká?

Náměty, jež neřeší jenom příznivci, co zápasy sledují na gaučích nebo v hospodách. Je to téma i mezi odborníky. Konkrétních odpovědí se však nedostává. „Musím říct, že i mě to zajímá. Nasazení gólmana v tom posledním utkání mě docela překvapilo,“ říká i ten nejpovolanější ve svém oboru, Dominik Hašek. Nejlepší gólman v historii.

„Víc to nechci hodnotit, pochopitelně to sleduju na dálku, nevím, co přesně se děje. Ale přiznávám, že i mě to hodně zajímá,“ přitakává legendární Dominátor.

Hlavní kouč Kari Jalonen v úterý s novináři dlouze promlouval, ukázal přívětivější tvář. Bezprostředně po historické porážce s Lotyšskem (3:4p) nechtěl komentovat, proč nasadil Šimona Hrubce. Uvedl jen, že to bylo v plánu. A víc nemusí vysvětlovat.

Článek pokračuje pod infografikou.

Až v úterý se k tomu obšírněji vyjádřil. Mluvil o tom, že gólmany má na starost Zdeněk Orct, který připravuje hlavní plán – masterplan. „On rozhoduje za svůj úsek. Neříkám mu, kdo bude chytat, a kdo ne. On mi říká, kdo nastoupí a kdo je náhradník,“ uvedl finský expert.

Jinými slovy: To, co se děje s brankáři na mistrovství světa, je plně v kompetenci Zdeňka Orcta.

„Je to jeho rozhodnutí. Já ho musím podpořit a věřit tomu, co řekne. Ale jasně, pak je to moje zodpovědnost. On to ví. Ale je to Oriho plán,“ zopakoval Jalonen.

Jenže jsme u toho nejcitlivějšího bodu. Podle zdrojů Sportu to takhle úplně není! Jalonen veřejně prezentuje, že hlavní zodpovědnost za gólmany má trenér brankářů, ovšem realita taková není. Orct má jiné představy, které se snažil hlavnímu kouči předložit.

Jenže ten trval na svém. Na sociálních sítích to tedy Orct schytává ze všech stran. V hokejovém zákulisí se ovšem šíří, že jeho plán byl jiný! Což však Jalonen veřejně nepřiznal… Podle informací Sportu to tak skutečně je.

Sám Orct to nechtěl komentovat. V úterý měli hráči volno, odjeli relaxovat do sauny a wellness na slavné pláži Jurmala. Novinářům byl k dispozici z realizačního štábu pouze Jalonen. Na dotaz Sportu Orct neodpověděl s tím, že za mužstvo během dne mluvil právě pouze hlavní trenér.

Nejspíš je zdrženlivý kvůli tomu, že nechce vířit emoce. I on je důležitou součástí mužstva a přeje si úspěch. Takže spekulace, které se kolem toho objevují, nechává bez komentáře. Aby dodal mužstvu klid.

V dřívějším rozhovoru pro Sport ochotně vysvětloval důvody, proč se nedá v současném pojetí hokeje určit jasná jednička, ale zmínil i to, že má jasně daný plán.

Ten se podle všeho neshodoval s tím, co chtěl hlavní kouč. A ten si, logicky, prosadil svou. Protože on za výsledky týmu nese největší zodpovědnost.

Je otázkou, proč to prezentuje tak, že všechno vychází z Orctovy hlavy…

Jalonen v úterý mluvil o tom, že teď je právě na trenérovi gólmanů, aby připravil plán na další zápasy. Jeho konkrétní podobu nechtěl specifikovat. Ani to, jestli dostane poprvé šanci Vejmelka. Tomu, že ještě nechytal, se podivil také Andre Tourigny, kouč kanadského výběru, jenž v NHL vede Arizonu. Právě ta spoléhá na českého gólmana.

Na toho, který ve třech utkáních na šampionátu zatím ani jednou nechytal.

Jalonen má mezi hráči výbornou pověst i kvůli tomu, že s nimi dokáže komunikovat. Teď je otázka, jak si poradí s touhle citlivou situací. V úterý zopakoval, že pokud jde o brankářské řemeslo, nechává komunikaci na Orctovi.

Právě on teď bude muset „žehlit“ to, co úplně nezpůsobil. Ale právě na něj se valí největší kritika.