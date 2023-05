Hláškař Zbořil otevřeně o slzách Zachy, Pastrňákovi i vydupaném MS

Když v Bostonu váhali, jestli se stihnou všechny náležitosti, aby mohl reprezentovat, řekl rázně: „Prostě se to stihne!“ Tak moc chtěl obránce Jakub Zbořil startovat na mistrovství světa. Věděl, že musí přesvědčit ve dvou přípravných zápasech. Zaujal hned. I v Rize ukazuje, že je ve 26 letech hotový bek. Až s podivem, že v Bruins nedostává šanci… „O to víc tady toužím po úspěchu!“ hlásí v rozhovoru pro iSport.cz. Mluví i o Davidu Pastrňákovi nebo slzách Pavla Zachy.

Potvrdil pověst, že je to nejenom výtečný ofenzivní zadák, ale i pohotový hláškař. „Fakt? Tím se spíš snažím maskovat, abych z těch rozhovorů neměl depku,“ směje se reprezentační obránce, jehož na velký hokej nachystala Kometa.

„Doufám, že ji tam pochválíš!“ křikl na něj v legraci její majitel Libor Zábranský, asistent trenéra, který zrovna v hráčském hotelu procházel. Chvála už předtím zazněla.

Začneme trochu s nadsázkou. Tým drtí marodka, troufl byste si jít do útoku?

„Klidně! Ale v útočném pásmu při rotacích bych byl ztracenej. Nebo v tom obranném. Byl bych asi pořád na špatných místech. Takže vlastně ani ne…“ (usměje se)

Ale někdy se zdá, že jste čtvrtý útočník, výpadů dopředu se nebojíte.

„To je mi vlastní, snažím se podporovat ofenzivu. Ale to se nedá srovnávat s tím, že bych měl hrát jako útočník.“

Co na to celkově říkáte? Jaká smůla sedla na mužstvo?

„Je to abnormální. Nicméně se s tím musíme poprat jako tým. Pořád máme kluky, na které to padne, musí se ujmout nové pozice a obstát v ní. Chytit se toho a ukázat, co v nich je.“

Je nálada a čas situaci trochu odlehčit v kabině?

„Jo, samozřejmě byly slyšet věci, že jsme rozsypaní jak lego a podobně.“

Po sezoně, kdy jste v Bostonu moc šancí nedostával, berete mistrovství světa jako určitou vzpruhu? Dostal jste nový drajv?

„Náramně si to užívám. Zvlášť