Kuriózní vysvětlení zranění Gretzkyho zeťáka: Může za to sex s dcerou hokejové legendy?!

Patří k nejvýdělečnějším sportovcům na světě, ale kvůli zranění si musel Dustin Johnson (38) na nějakou dobu od golfu odpočinout. Jak se vlastně zranil? Máchnutím hole či při hraní s dětmi? Samá voda! Důvod je podle jeho slov mnohem pikantnější. Má to mít co dělat s jeho partnerkou Paulinou Gretzkou (34), dcerou nejlepšího hokejisty v historii Waynea Gretzkyho (62).

Historie zranění zad v podání golfisty Dustina Johnsona je opravdu zajímavá. Nejdříve musel v roce 2012 odstoupit z Masters kvůli manipulování s vodním skútrem. O pět let později zase spadl ze schodů ve svém pronajatém domě v Augustě, kvůli čemuž musel opět odstoupit z prestižního amerického turnaje, kde měl být velkým favoritem. A nyní?

Nyní je důvod ještě peprnější. Na tiskovce před PGA Championship v Oak Hill se ho novinář tiskové agentury AP Doug Ferguson zeptal, jak si záda poranil tentokrát. Stojí za ním švih hole na greenu nebo zvedání jednoho z potomků? Nic z toho. Odpověď všechny přítomné pořádně zaskočila.

Trochu větší dítě

„Zvedal jsem dítě…jen trochu větší dítě,“ odpověděl Johnson novináři. Ihned poté sál plný novinářů vybuchl smíchy. Svou odpovědí měl totiž hvězdný sportovec s největší pravděpodobností na mysli svou ženu Paulinu Gretzkou, která je dcerou legendárního hokejisty Waynea Gretzkyho. Zranil se tedy vítěz dvou majorů při milostných hrátkách s půvabnou polovičkou?

Dost možná ano. Oba totiž měli celý den na to úsměvný výrok uvést na pravou míru, ale následovalo jen ticho po pěšině. Slavný pár se vzal loni v dubnu poté, co spolu devět let chodili. Společně vychovávají dva syny, Tatuma (8) a Rivera (5).

Johnson podepsal smlouvu s golfovou tour LIV Golf začátkem loňského července, kdy ho nově vzniklá organizace přetáhla od konkurenční PGA. Rodák z Jižní Karolíny se jim upsal na čtyři roky, během kterých by si měl dohromady přijít na astronomickou sumu – téměř tři miliardy korun! Před pár dny navíc ovládl turnaj LIV v Tulse, což mu posloužilo jako solidní rozcvička před majorem PGA Championship, na který dostal jako hráč konkurenční tour výjimku.