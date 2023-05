Prachy hýbou světem! Tak to je a vždy bylo. Proto není divu, že každý si chce utrhnout co nejvíce může. Stejně tak to samozřejmě platí i u sportovců. Některým se ovšem daří lépe než jiným a my si dnes představíme deset nejúspěšnějších. Do prestižního žebříčku časopisu Forbes se probojovali zástupci jen pěti sportů a do top trojky dokonce pouze fotbalisté!