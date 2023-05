Stín voodoo a nová mediální hvězda. Ale Smejkal sundal kryt, snad bude líp

Ještě, že takové pravidlo nově existuje, protože za chvíli by taky vypleněný útok mohl točit jen tři lajny. Tohle nikdo nepamatuje. Začalo to už v přípravě Romanem Červenkou, který pak na Českých hrách hrál s krytem jak dorostenec. Následovali Roman Horák, David Jiříček, kteří kvůli zranění podle všeho přišli o nominaci na šampionát. Tím však zubatá neskončila.

Po příletu do Rigy se zranil Jiří Smejkal, v prvním zápase Filip Chlapík a Jiří Černoch. Ten se záhy vrátil do hry i díky tomu, že mu koleno chrání ortéza. Jenže druhý zápas nedohrál motor první lajny Filip Chytil a potom druhý nejproduktivnější hráč týmu Lukáš Sedlák, který ho v ní nahradil. Po třetím zápase s Lotyšskem chodil, jako by měl na levé noze španělskou botu.

Je to Mordor. Jako by nějaký vyznavač temného kultu voodoo vrhal na mužstvo stín prokletí. Jeden malér stíhá druhý. Co jindy skončilo modřinou, byla prasklina v kosti. Přinejlepším. A nebralo to konce. Ještě, že o volném dnu při výletu do Jurmaly někdo z hráčů neuklouzl u bazénu. I trénink den před utkáním se Slovinskem nikdo nepřišel k újmě. A Smejkal sundal chránič obličeje. Snad obrat k lepšímu.

Není dobře, když se mediální hvězdou nechtěně stane týmový lékař. Jak ubývalo hvězd v sestavě, musel Antonín Chochola úměrně často tomu poskytovat rozhovory. Hráči to berou realisticky, někdy s černým humorem. Co jim taky jiného zbývá, že. Nářky k ničemu nevedou. Šaman, který by zahnal zlé kouzlo, v realizačním týmu není. Mužstvo i trenéři si musí poradit s tím, co je.

V historii byly takové trable na škodu, i když mužstvo stmelily. Vyjasnilo se taky dusno kolem brankářů, bude větší klid. Turnaj je ještě dlouhý, to hlavní teprve přijde. Může být zase líp. A jak řekl Jiří Černoch, třeba se to týmu ještě vrátí.

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Švýcarsko 3 3 0 0 0 15:0 9 2. Kanada 3 2 1 0 0 13:3 8 3. Česko 3 2 0 1 0 11:7 7 4. Lotyšsko 4 1 1 0 2 7:12 5 5. Slovensko 3 1 0 1 1 5:6 4 6. Norsko 4 1 0 1 2 5:9 4 7. Kazachstán 3 0 1 0 2 5:13 2 8. Slovinsko 3 0 0 0 3 2:13 0