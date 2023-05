Případ ztraceného českého lékaře: Emotivní výzva Šafářové!

Před pár dny česká sportovní hvězda Ester Ledecká (28) zveřejnila na sociální síti příspěvek, v němž vyzývá k pomoci ohledně pátrání po nezvěstném českém lékaři Janu Svárovském (49), který se ztratil u pobřeží Kanárských ostrovů. Úspěšná snowboardistka ale není jedinou sportovní osobností, která podala pomocnou rurku. O pomoc při pátrání prosí také Lucie Šafářová (36).

Svárovský se pohřešuje už devět dní. S největší pravděpodobností ho u ostrova Fuerteventura strhl silný vítr. Ledecká uvedla, že by se mohl nacházet buďto na jiném ostrově, nebo by se mohl dostat až do Maroka, případně do Mauritánie.

Kromě toho zmínila, že rodina a přátelé nabízí za jeho nalezení více než 470 tisíc korun. Všechny informace mají být směřovány na českou ambasádu, která je v kontaktu s rodinou.

Mimo zlatou olympijskou medailistku vyzvala k pomoci i bývalá tenistka Lucie Šafářová. ,,Doktor, kamarád a otec od rodiny se pohřešuje. Pokud by někdo měl nějaké informace, kontaktujte prosím rodinu," napsala manželka hokejisty Tomáše Plekance (40) v instastories.

Pohotovostní služba rozjela pátrání na souši, na vodě a také ve vzduchu. Podle dostupných informací měl pohřešovaný na sobě žlutou vestu, červenou košili, bílou helmu a černou kombinézu.