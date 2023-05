150 tisíc od Rogoze: Sudí byl prý na toaletě. Co znamená vyškrtnout?

Vše mělo probíhat zhruba tímto způsobem. Rozhodčí Jan Cihlář měl ovlivnit zápas Vltavínu s Vyšehradem (0:2) ve prospěch hostů a za to mu měl Roman Berbr, tehdejší místopředseda svazu s výrazným vlivem na komisi rozhodčích, vyřídit posun na profesionální listinu.

Oba si před utkáním opakovaně volali, přepis je zaznamenaný v policejních odposleších.

Berbr poněkud nesouvisle říká: „Budeš postupovat do ligy... kdyby si se chtěl splést… Já vím co tam... jak to vypadá... jo... Kdyby si se chtěl splést pro domácí, tak ty hlasy vyškrtnu! Jasný!“

Státnímu zástupci z hovoru jasně vyplývá příslib kariérního posunu v případě, že Cihlář pomůže Vyšehradu. Jinak bude zle...

Ve středeční téměř dvouhodinové výpovědi u soudu se bývalý rozhodčí snažil tuto tezi rozlomit. „Slova pana Berbra jsem si vyložil tak, abych pískal absolutní rovinu.“

„Co má znamenat termín vyškrtnutí? Pan Berbr se mě snažil vyhecovat k maximálnímu výkonu. Mluvil příkře, jasně. To byl jeho styl,“ poněkud kostrbatě pravil.

Cihlář je obžalobou vinen také, a to je závažnější, z přijetí úplatku před druholigovým utkáním Vyšehradu s Líšní (1:1). Pár hodin před duelem se měl potkat se svými kolegy-asistenty se sportovním ředitelem Vyšehradu Romanem Rogozem.

Od něj měli v pražském hotelu Pyramida inkasovat částku 150 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že zápas skončil remízou a nebyl splněn účel nabídky, po utkání měl asistent Petr Klupák hotovost Rogozovi vrátil.

Co na to Cihlář? Ve zkratce údajně prožíval těžké životní období doprovázené rozchodem s přítelkyní, úmrtím v rodině a rozjezdem soukromého byznysu a na setkání nebyl duchem přítomen. „Rogoz hovořil hlavně s kolegou Klupákem, evidentně se dobře znali. Vůbec si nevybavuji, že by manipuloval s nějakými penězi, žádné jsem neviděl. A pokud ano, já opravdu nic neviděl.“

„Hrubě mě tvrzení obžaloby uráží. Jak si někdo může dovolit říct, že já bych vzal nějaké peníze.“

A ještě dodal, že schůzku s funkcionářem s extrémně špatnou pověstí ve fotbalovém prostředí vnímal jako splnění „diplomatické povinnosti“.

Takto nazvané události se účastnil i další obžalovaný – sudí Pavel Vlajsuk. O žádných úplatcích ve výši 150 tisíc také neví. U soudu pronesl, že o předání hotovosti nevěděl, jelikož byl zrovna toaletě, což měl zjistit z policejního videozáznamu...

Oklikou se ještě vraťme k výše popsanému utkání Vltavínu s Vyšehradem. Další klíčovou úlohu zde – minimálně podle názoru státního zástupce – sehrál tehdejší kapitán domácích Martin Uvíra. Od Rogoze dostal před zápasem 100 tisíc, dalších 50 tisíc o několik dní později. První suma byla předána na benzince v Praze, druhá částka v areálu Erpet Centrum na Smíchově. Obžaloba má za to, že šlo o úplatek za ovlivnění diskutovaného zápasu.

Verze Uvíry je odlišná. „Pan Rogoz mně chtěl získat do Vyšehradu a nabídl mně 150 tisíc za to, abych z Vltavínu nikam jinam nepřestoupil. Nešlo o žádný úplatek. Jsem vítězný typ. Obvinění z ovlivnění zápasu vůbec nechápu,“ před soudem kroutil hlavou Uvíra.

Ve čtvrtek se v Plzni pokračuje výslechy dalších dvou obžalovaných – Martina Svobody a Tomáše Grímma, který má status spolupracujícího obviněného.