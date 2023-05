Sparta může už v sobotu slavit: Titul z gauče?!

Stačí zvládnout zápas s Bohemkou, pak si fotbalisté Sparty můžou dát nohy na stůl a šampus do lednice. Fotbalová liga spěje k rozhodnutí. Co chybí k tomu, aby rudí byli mistry už zítra po 3. kole nadstavby?

Sparta k jistotě titulu potřebuje z domácího zápasu s Bohemians získat více bodů, než kolik vybojuje tři hodiny po ní Slavia s Plzní. Může to být zajímavé repete posledního triumfu v roce 2014...

První prohra

Stalo se to ve 27. kole (tehdy se hrálo celkem třicet kol) 3. května 2014. Sparta v sobotu prohrála v Teplicích 1:3. Byla to její první porážka v sezoně a paradoxně právě po ní slavila titul. Ale až v neděli, když Plzeň ztratila v Jablonci remízou 2:2. Tři kola před koncem bylo jasno, Sparta vedla před Plzní o 9 bodů a měla lepší vzájemné zápasy.

Nejde jít domů

„Ještě není konec!“ zdůrazňoval v rozjařené kabině po vítězném derby Tomáš Rosický. Má pravdu, ředitel. Plánovat za této situace nějaké veselí by bylo rouhání. Ale je těžko představitelné, že pokud Sparta proti Bohemians bude bodovat, odejdou hráči prostě domů. Ne! Jistě by sledovali, jak dopadne Slavia s Plzní, protože euforie bezprostředně po zisku titulu je naprosto jedinečný zážitek, který by tuze rádi zažili společně!