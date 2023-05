Sparto, gratuluji! Barmana jsem už vyplatil. Slavia by musela mít Messiho

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Jsem první, který Spartě přeje k titulu. Gratuluju, pánové z Letné! I proto, že jsem byl první, kdo jí před sezonou nevěřil. Je to pro mě velké překvapení, to uznávám, a nestydím se za to. Vsadil jsem se s jedním barmanem, že mistrovský pohár bude nad hlavu zvedat Slavia. Byť ještě není na sto procent hotovo, částku jsem vyplatil. On to sice nechtěl, že prý zbývají tři kola do konce… Ne ne, peníze jsem předal. Všechno je jasný. Sparta v sobotu udělala klíčový krok ke korunovaci. Vede o pět bodů, vlastně o šest. Taková šance se po devíti letech prázdnoty nepouští. Navíc jí tam padají penalty po devadesáté minutě. Má i kliku. Je rozhodnuto.