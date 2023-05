Perušič se Schweinerem cítí formu: Páté semifinále v řadě?

Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner jsou jediným párem, kterému se v předchozích čtyřech ročnících ostravského turnaje podařilo probojovat až do semifinále. Před měsícem zvítězili na elitním turnaji Beach Pro Tour v Brazílii. „Myslím si, že máme formu a pokud si ji udržíme, mohlo by z toho být páté semifinále, za což bychom byli moc rádi,“ řekl Ondřej Perušič deset dní před úvodním hvizdem turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro, který je součástí nejvyšší kategorie světové tour.

„Našimi výsledky v předchozích ročnících v Ostravě a brazilským turnajem jsme si na sebe trochu sami upletli bič. Víme ale, že konkurence je obrovská a bude potřeba bojovat o každý balon. S tím by nám mohli pomoct fanoušci, kteří do Ostravy jedou nejen kvůli nám, ale i kvůli ostatním českým týmům. Moc se na to těšíme, protože je to každoročně zážitek. Pro nás je Ostrava každý rok speciální a nebereme ji jako ostatní turnaje,“ komentoval prestiž a význam domácí soutěže David Schweiner.

Odborný pohled připojil trenér českých mužských týmů Andrea Tomatis, který platí v beachvolejbalu za světovou kapacitu: „Od Ondry a Davida očekávám kvalitní výsledek. V Uberlandii hráli opravdu velmi dobře a já jsem s jejich výkonem byl vážně spokojený. Doufám tedy, že i v Ostravě můžeme být úspěšní. Už jsme tam s Ondrou a Davidem uhráli čtyři semifinále v řadě, z posledních tří ročníků máme stříbro. To znamená, že jsme prohráli jen závěrečné zápasy a pokaždé to byl skvělý turnaj. Potřebovali bychom tedy mít trochu víc energie, abychom odehráli dobře i finále a musím říct, že na tom pracujeme. Letos bychom brali jako úspěch, kdybychom se opět probojovali do semifinále, což v této konkurenci to není vůbec jednoduché. V každém případě se já i kondiční trenér Valerio Vaccaro na turnaj moc těšíme a kluci na sobě tvrdě pracují. Všichni uděláme maximum pro to, abychom se dostali až do dalšího semifinále.“

I Ondřej Perušič se na J&T Banka Ostrava Beach Pro těší, uvědomuje si, že očekávání od fanoušků jsou vysoká, stejně jako konkurence na turnajích elitní kategorie. „Fakt, že jsme ve všech čtyřech ročnících byli mezi nejlepší čtyřkou, bereme jako známku toho, že se nám v Ostravě každoročně daří. Bylo by super tu sérii ještě prodloužit a zahrát si páté semifinále v řadě. Ale uvědomujeme si, že konkurence je opravdu obrovská, takže turnaj můžeme vyhrát, stejně tak jako skočit devátí nebo třináctí. To nás nutí k pokoře,“ dodal český beachvolejbalista.

V Dolních Vítkovicích se představí celkem 6 domácích párů. Kromě Perušiče se Schweinerem si hlavní soutěž zahrají také Kryštof Jan Oliva s Tadeášem Trousilem a Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou. Z kvalifikace se budou chtít co nejvýše probít Jakub Šépka s Tomášem Semerádem i Markéta Nausch Sluková s Helenou Havelkovou a sestry Anna a Kateřina Pavelkovy.

„Co se týká mladého páru Semerád, Šépka, turnaj pro ně bude skvělou příležitostí. Potřebují posbírat body, aby mohli v dalších fázích sezóny hrát kvalitní soutěže. Ostravský turnaj je pro ně šance na pěkný bodový příděl i kvalitní zápasy v silné mezinárodní konkurenci. Není jednoduché postoupit z kvalifikace do hlavní soutěže, ale pokud budou hrát to, co mají natrénováno, mají šanci na postup. Specifikem kvalifikace je, že se vám musí povést hned úvodní utkání, protože nemáte šanci na opravu. Nebude to jednoduché, ale kluci už od minulé zimy tvrdě pracují a já věřím, že šanci na postup mají. Oliva a Trousil ještě letos neměli dostatek příležitostí odehrát těžká utkání. Bylo to dáno shodou několika náhod. Například turnaj kategorie Futures v italské Cervii byl zrušen kvůli špatnému počasí. V Ostravě dostanou poprvé příležitost se předvést, proto se ještě budeme snažit, aby se dostali do rytmu a do formy, kterou měli vloni. Věřím, že se nám to před turnajem povede,“ analyzoval přípravu mužských týmů trenér Andrea Tomatis.