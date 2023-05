V turnaji žen se představí 16 medailistek z ostravské „světovky“. Dočkáme se premiérové obhajoby?

Nasazenými jedničkami turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro úrovně ELITE 16 budou brazilské úřadující světové mistryně Eduarda „Duda“ Santos Lisboa a Ana Patrícia Silva, kterým patří čelní pozice světového rankingu. O premiérový medailový zápis budou v Ostravě usilovat také Australanky Taliqua Clancy a Mariafe Artacho del Solar, které letos stály na stupních vítězek na všech třech turnajích elitní kategorie. Český beachvolejbal budou v hlavní soutěži zastupovat Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou, o postup z nabité kvalifikace mezi elitu si zahrají Markéta Nausch Sluková s Helenou Havelkovou a sestry Anna a Kateřina Pavelkovy.

V ostravském turnaji se ještě žádnému z párů nepodařilo v ženské soutěži obhájit vítězství. Zlato tak v roce 2018 braly domácí Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou, o rok později populární Brazilky Agatha a Duda (Agatha Bednarczuk, Eduarda Santos Lisboa). Předloni zvítězily Američanky Kelly Claes a Sarah Sponcil, vítězkami J&T Banka Ostrava Beach Pro 2022 se staly Němky Svenja Müller a Cinja Tillman, které se k titulu probojovaly přes kvalifikaci, hlavní soutěž a play off. Podaří se letos některé z beachvolejbalistek dosáhnout v Ostravě podruhé na zlato?

Přes to, že většina medailistek v aktuální sezóně Beach Pro Tour nastupuje s jinou spoluhráčkou, diváci o obhájkyně nepřijdou. Na žebříčku nejvýše aktuálně stojí Duda s Anou Patrícií. Také druhá jmenovaná už pod vysokou pecí ve finále hrála v roce 2019. Tehdy po boku Rebeccy Silva, proti své současné parťačce Dudě s Aghatou. Po rošádě v brazilské reprezentaci letos tvoří 4. nasazený tým Agatha s Rebecou.

Další 3 týmy z jihoamerické kolébky beachvolejbalu uvidí fanoušci ve středeční kvalifikaci, ze které do hlavní soutěže postoupí 4 nejlepší páry. Evropský beachvolejbal v elitní dvanáctce, jež je přímo nasazena do hlavní soutěže, zastupují týmy ze Švýcarska (Nina Brunner s Tanjou Hüberli a Anouk Vergé-Dépré s Joanou Mäder), Holandska (Katja Stam a Raisa Schoon), obhajovat přijedou Němky Svenja Müller a Cinja Tillman, kontinentálními šampionkami se vloni staly Lotyšky Tina Graudina a Anastasija Samoilova. Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou získaly divokou kartu.

„Máme za sebou s Maruškou delší tréninkový blok, jehož vrcholem bude turnaj v Ostravě, na který se neskutečně těšíme. Je pro to mě naprosto speciální místo: tady jsem se narodila, tady jsem pořád doma, na tribunách mám celou rodinu, což se mi na jiném turnaji Elite 16 nestane. Dostaly jsme divokou kartu do hlavní soutěže, což je skvělé, ale zároveň budeme chtít ukázat, že to byla dobrá volba. Chceme využít kvalitní trénink i speciální ostravskou energii a věříme, že z toho pro nás bude dobrý výsledek. V každém případě se diváci můžou těšit na skvělý beachvolejbal, účast bude opravdu světová,“ komentovala přípravu a nasazení Barbora Hermannová.

„Turnaj v Ostravě je vždycky speciální, protože stejně jako ostatní české týmy máme obrovskou podporu v hledišti. Na tohle se těším, protože atmosféra je vždycky vynikající. Jen musíme s Helčou do kvalifikace, což je pro mě v Ostravě novinka, ale věřím, že i v ní nás diváci poženou. Rozhodně zkusíme zabojovat o účast v hlavní soutěži, což by byl pro náš tým úspěch, protože i v kvalifikaci čekají špičkové soupeřky,“ doplnila Markéta Nausch Sluková.

Divokou kartu pro kvalifikaci dostaly Anna a Kateřina Pavelkovy, které vloni v kategorii do 18 let získaly evropský titul a podle gestora beachvolejbalu Českého volejbalového svazu Víta Maříka mají velkou šanci se prosazovat v příštím olympijském cyklu.