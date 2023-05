Sparťani řádí na Vltavě: Plavba šampionů!

Důvod slavit mají pořádný. Vždyť přeci ukončili devítileté období bez ligového titulu. Sparťanští fotbalisté se po divokých oslavách v kabině, autobusu a s fanoušky před Strahovem tentokrát přesunuli na loď. Během oslav si navíc jeden z hráčů rýpl do člena realizačního týmu Slavie.

Vítězné doutníky, týmový vláček na benzínce nebo fyzioterapeut zavřený v lednici. Oslavy 37. titulu Sparty jsou opravdu divoké. Není divu. Čekání se protáhlo na téměř nekonečných devět let. Po remíze 0:0 na Slovácku si ale mohli hráči i příznivci konečně zazpívat ono kýžené ,,Tak jme první, no a co."

Nyní můžou znovu, konkrétně na Vltavě, na kterou vyrazili letošní mistři Fortuna ligy lodí. ,,Všichni k řece," zval Lukáš Haraslín na instagramu fanoušky, aby využili krásného počasí. O chvíli později už zveřejnil selfíčko, na které je mimo slovenského křídelníka vidět i zaplněná loď, na které jsou všichni oděni do rudých barev. Nebyl ale jediným, kdo se pochlubil oslavou.

Rýpli si do rivala

,,Chorály na Karlově mostě? Proč ne," psal na sociální síť Ladislav Krejčí mladší (24). O hodinu později už přidal video na instastories, jak hráči na lodi skandují společně s těmi nejvěrnějšími na Karlově mostě ,,Mistři, mistři."

Jen u toho ale Krejčí nezůstal. Během zpívání sparťanské hymny si neodpustil rýpnutí do řad Slavie, konkrétně do asistenta trenéra Pavla Řeháka. Co udělal? Autor 13 ligových gólů z letošního ročníku parodoval koučovo známé gesto, kdy mával bílým kapesníkem, zatímco naznačoval, že si utírá slzy.