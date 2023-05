Pikantní rozhovor s Lotyšem po postupu: Sprosťárny v češtině!

Nejen před pěti lety, ale i letos byl u postupu Lotyšska do čtvrtfinále na mistrovství světa. Obránce Ralfs Freibergs (32), který je v Česku jako doma, měl z úspěchu dosaženém v rodném městě velkou radost. Během let v české extralize navíc nepiloval jen hokej, ale také zdejší jazyk. O tom se přesvědčil reportér ČT sport, kterému řízný bek poskytl pikantní rozhovor!

Mluvit v emocích bezprostředně po utkání může být někdy velmi zajímavé. Jako třeba v případě lotyšského zadáka Ralfse Freibergse, který se postaral o pořádné pozdvižení. Po postupu do čtvrtfinále MS na domácí půdě se ho reportér ČT sport Ondřej Tomek zeptal na zhodnocení vítězného utkání, ve kterém Lotyši udolali Švýcary 4:3 v prodloužení, přičemž Freibergs otevřel gólový účet celého zápasu. Na odpověď zřejmě jen tak nezapomene.

„Dneska to byl velmi těžký zápas,“ začal Freibergs tradiční větou. „Nebylo to tak, že když ty body nepotřebují, tak že by hráli na pi*u,“ vychrlil ze sebe zkušený obránce lámanou češtinou na adresu soupeře v přímém přenosu. Peprný výrok rodáka z Rigy se na internetu stal hitem. „Celej ten rozhovor byl highlight celého dne. Ten lotyšský přízvuk je tak roztomilý,“ psala například na Twitteru jedna z uživatelek.

Jak již bylo zmíněno, Freibergs má s Českem bohaté zkušenosti. Loni se po štaci v Rize a Iserlohnu vrátil do nejvyšší české soutěže, kde loni oblékal dres Litvínova. Celkově to byla pro lotyšského reprezentanta pátá sezona v Česku. V minulosti oblékal dres Zlína, Brna a Třince.