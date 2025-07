ONLINE: Artis - Chrudim. Start nové éry. Klub z Brna i hosté hrají po změně identity

Úvodní kolo fotbalové Chance Národní Ligy uzavírá výjimečný zápas. Do soutěžního utkání totiž poprvé vstupují hráči Artisu Brno. Někdejší Líšeň po totální změně identity klubu vstupuje proti Chrudimi na svoji ambiciózní cestu, na jejímž konci by ráda postoupila do první ligy. Pomoct k tomu mají zajímavé posily i trenér Jiří Chytrý. Do velkého zápasu ovšem vstupují i Východočeši, kteří před startem ročníku rovněž provedli rozsáhlý rebranding. ONLINE přenos z duelu sledujte na iSportu.