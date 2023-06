Úžasný finiš v Belgii. Titul Antverp, smolaři možným soupeřem Slavie

A teď se na chvíli vžijte do kůže fanouška každého z klubů, které v neděli sahaly v Belgii po titulu.

Běží poslední desetiminutovka obou duelů nadstavbové skupiny a Royal Union díky vedení nad Club Bruggy 1:0 míří k zisku trofeje. Druhý Genk v tu chvíli vede nad Antverpami 2:1, hosté jsou tak aktuálně dokonce třetí. Řeč je o přibližně 85. minutě obou zápasů.

Live tabulka: 1. Royal Union 49 bodů, 2. Genk 48, 3. Antverpy 46.

Drama se začíná stupňovat v momentě, kdy Bruggy, které jsou už jistě čtvrté a o nic jim nejde, na hřišti Unionu srovnají. Děje se to v 89. minutě. Domácí jsou úplně opaření, na tahu je Genk s Antverpami.

Live tabulka: 1. Genk 48, 2. Royal Union 47, 3. Antverpy 46.

A pak to přijde... Toby Alderweireld se za vápnem opře do balonu, nádherná střela končí v šibenici domácí branky. 2:2. Zkušený 34letý obránce má více než stovku startů za belgickou reprezentaci, velkou část úvodu kariéry strávil v Ajaxu, později dlouho působil v Tottenhamu, zahrál si i za Atlético či Southampton, aby se po katarské misi před touto sezonou vrátil do Antverp. Z původně nenápadné akce se v 94. minutě se klube zásah roku. Titulový…

V tu chvíli už Bruggy mimochodem dokonávají totální rozklad dříve natěšeného Royalu Union na triumf, který v nastavení inkasuje ještě dvakrát a po prohře 1:3 je rázem až třetí. A to znamená pád pouze do play off o Evropskou ligu, zatímco jediný bod by mu stačil na druhé předkolo Ligy mistrů. Hrůza hrůz…

Konečná tabulka: 1. Antverpy 47, 2. Genk 46, 3. Royal Union 46, 4. Bruggy 36.

Sečteno, podtrženo: na mistra čeká 4. předkolo Ligy mistrů a tedy jistota základní skupiny Evropské ligy. Tím ale výčet úspěchů v sezoně nekončí, Antverpy vedené slavným Markem van Bommelem totiž už na konci dubna po výhře 2:0 nad Mechelenem získaly i belgický pohár.

Mimochodem Van Bommela přivedl klub po konci dnes už v Česku velmi dobře známého Briana Priskeho. Ten se ale neloučil v dobrém a brzy po čtvrtém místě na konci sezony 2021/22 podepsal smlouvu ve Spartě. S klubem se navíc dostal až k soudu, který nedávno uznal, že mu náleží část výplaty a bonusy, které Priskemu Antverpy nedoplatily.

Teď ale na skok do Česka, konkrétně do Edenu. Tam totiž zápletku v Jupiler Pro league mohli taky napjatě sledovat, neboť se Slavii rýsoval další soupeř do skupiny mužstev, z nichž vzejde ten, proti němuž nastoupí ve třetím předkole Evropské ligy.

Právě z Belgie to může být druhý Genk. Z Ukrajiny Dnipropetrovsk. Anebo Panathinaikos.

Jak se to rozsekne? 24. července se losuje třetí předkolo Evropské ligy, do něj bude Slavii vylosovaná dvojice, která se poseká ve druhém předkole Ligy mistrů. Přičemž už je v podstatě jasné, že zmíněná dvojice může mít pouze dvě podoby: Panathinaikos-Dnipropetrovsk, nebo Panathinaikos-Genk.

Poražený z tohoto dua se stane protivníkem červenobílých. Žádný med, to je evidentní. Pro Slavii je tato fáze kvalifikace klíčová, protože případný úspěch jí zajistí přinejhorším účast ve skupině Konferenční ligy. A stále ji zároveň udrží ve hře o účast v lepší soutěži.