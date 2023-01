Ronaldův debut? Proti Messimu! Jeho tým spojí síly s rivalem, kouč je proti

Velkolepé přivítání před nabitým stadionem má za sebou, nyní se netrpělivě očekává, až Cristiano Ronaldo oblékne dres Al-Nassru i v utkání. Trenér Rudi Garcia nyní prozradil (a vedení klubu potvrdilo), že by měl v Saúdské Arábii debutovat v přátelském duelu proti PSG i s Lionelem Messim! Nepůjde ale o premiéru pouze v dresu nového klubu. Al-Nassr totiž spojí proti francouskému gigantovi síly s konkurenčním Al-Hilalem, oba týmy vyšlou do utkání největší hvězdy. Kouč Garcia z toho moc velkou radost nemá, tři dny po velké slávě totiž jeho tým hraje další ligové klání.

Do prvního utkání po jeho příletu proti Al-Tai (2:0), ve kterém dvěma góly zazářil Brazilec Anderson Talisca, Ronaldo nenastoupil a neměl by se na hřišti objevit ani 14. ledna v důležitém duelu s rivalem Al-Šabab. Z anglické ligy si Ronaldo totiž přinesl dvouzápasový trest za incident s malým fanouškem, jemuž při odchodu ze hřiště vyrazil z ruky mobil.

Už předtím by ale podle trenéra Al-Nassru Rudiho Garcii měl nastoupit do přátelského zápasu proti PSG, které čeká tour na Blízkém východě a ke kterému by se měl po argentinských oslavách titulu z MS připojit i hvězdný Lionel Messi.

V Kataru na jejich střet nedošlo. Tak se zdálo, že největší rivalita posledních přibližně patnácti let Ronaldovým odchodem do Saúdské Arábie skončí. Fanoušci ale nyní mohou jásat, minimálně ještě jednou by mohli obě slavné značky LM10 a CR7 vidět hrát proti sobě.

„Nebude to (jeho debut) v dresu Al-Nassr. Bude to mix mezi Al-Hilalem a Al-Nassrem,“ prozradil kouč Garcia pro deník L'Equipe. „Jako trenér Al Nassru nemohu být s tímto zápasem spokojen. Pro vývoj je skvělé vidět v akci PSG a jeho hráče. Ale o tři dny později nás čeká mistrovský zápas,“ připomněl Garcia.

Právě 22.1. proti Al-Ettifaq by mělo dojít na skutečnou premiéru Ronalda v dresu nového týmu. „Z hlediska časového rozvrhu to mohlo být lépe promyšlené. Ale není to nic hrozného, jsme v čele, jsme spokojeni. Liga je těžká, ale hodláme ji vyhrát,“ dodal Garcia.