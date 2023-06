Itálie oplakává talentovaného fotbalistu (†18): Mladík zemřel po bouračce

Italský fotbal smutní! Spoluhráče, blízké i fanoušky zastihla v toto pondělí katastrofální zpráva o tragédii, kterou skončila dopravní nehoda na silnici ve střední Itálii. Srážka skútru s autem dopadla fatálně pro nadějného fotbalistu Anwara, jeho spolujezdec je stále ve vážném stavu.

Osmnáctiletý talent Anwar Megbli pravidelně nastupoval ve výběru Unione Sportiva Livorno 1915 do devatenácti let v Juniores Nazionali U19 - Girone F, tedy v regionální mládežnické lize v Itálii. Jednou si mladík dokonce vyzkoušel i Serii D, tedy 4. nejvyšší soutěž v zemi, kdy byl na 1 zápas povolán do A-týmu. Poslední zápas si zahrál 22. dubna proti US Pianese, ve kterém jeho klub zvítězil poměrem 6:0. Žádný další start už ale nepřidá, neboť se mu noční projížďka stala osudnou.

Když ze soboty na neděli cestoval mladičký Anwar Megbli se svým kamarádem na skútru, zřejmě ani nepomyslel, jak taková jízda může tragicky skončit. Oba chlapci přejížděli silnici Aurelia mezi městy San Vincenzo a Donoratico, jenže v tu ránu do nich narazilo zezadu vozidlo z dosud nezjištěných příčin a fatálně je srazilo k zemi.

Sanitka poraněné mladíky okamžitě převezla do nemocnice Cisanello v Pise, kde lékaři bojovali o jejich život. Jenže jednomu ze zranených už nebylo pomoci. Mladý fotbalista Anwar Megbli po těžkém boji zemřel, druhý mladík je ve vážném stavu a stále bojuje o holý život na jednotce intenzivní péče. Policie okamžitě začala jednat a zahájila vyšetřování řidiče automobilu, který zjevně pochybil.

Hráčův klub Unione Sportiva Livorno 1915 vydal k této nešťastné události oficiální prohlašení: „Ne, v 18 letech prostě nemůžete zemřít! Po tragické dopravní nehodě mezi San Vincenzem a Donoraticem, ke které došlo v noci ze soboty na neděli, přišel o život Anwar Megbli, útočník ročníku 2005 z našeho juniorského týmu. V uplynulé sezoně se několikrát dostal do prvního týmu. Celý klub vyjadřuje svou nejhlubší soustrast rodině v této velmi bolestivé chvíli.“.