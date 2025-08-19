Předplatné

Zbrojovka má oficiálně nového majitele. Byla to přirozená volba, tvrdí byznysmen Kačena

Chance Národní Liga
Chance Národní Liga

FC Zbrojovka Brno má nového většinového vlastníka. Do čela klubu vstupuje podnikatel Vojtěch Kačena, zakladatel technologické skupiny Second Foundation. Investiční skupina OneCap si ponechává 20 procent akcií a ve Zbrojovce bude nadále působit jako minoritní akcionář.

„Fotbal pro mě vždy znamenal především silné emoce a způsob, jak propojovat lidi napříč komunitou. Vstup do Zbrojovky pak pro mě byla přirozená volba - díky její dlouhé historii a silné fanouškovské základně v ní vidím obrovský potenciál,“ prohlásil Kačena a dodal, že jeho prvním dílčím cílem je vybudovat v Brně špičkovou akademii pro děti.

„V dlouhodobějším časovém horizontu Zbrojovka plánuje výstavbu zbrusu nového stadionu i kompletního tréninkového areálu s 10-15 hřišti, šatnami, posilovnami a zdravotním centrem. Celý projekt by měl být financován výhradně z vlastních zdrojů, bez dotací a veřejných peněz,“ uvedl klub.

Podle podnikatele a investora stojícího za skupinou OneCap Jaroslava Havla dosavadní většinový majitel vložil během uplynulých deseti měsíců do klubu téměř 80 milionů korun. Finanční prostředky směřovaly zejména do posílení hráčského kádru a rozvoje mládeže, uvedla Zbrojovka.

„Klíčovým momentem byl letošní duben a příchod špičkového trenéra Martina Svědíka a jeho spolupracovníků. Od jeho nástupu Zbrojovka na jaře neprohrála jediný zápas a odvrátila hrozbu sestupu,“ uvedla společnost OneCap v tiskové zprávě. V?nové sezoně brněnský klub držel do sobotního domácího zápasu s Prostějovem neporazitelnost a i přes první prohru vede tabulku.

„Od představení našich plánů jsme ve Zbrojovce investovali především do sportovního úseku. Vstup nového investora vnímáme jako velkou příležitost pro další rozvoj klubu. Máme ambici dostat se mezi přední týmy první ligy a vybudovat klub, který bude důstojně reprezentovat Brno a celou jižní Moravu,“ uvedl Mynář.

#TýmZVRPSkóreB
1Brno641117:713
2Ústí640213:812
3Opava63309:412
4Táborsko640211:712
5Baník B532013:611
6Žižkov63129:710
7Slavia B630312:89
8Sparta B63034:89
9Jihlava62227:68
10Prostějov62137:77
11Artis52126:117
12Příbram62047:146
13Chrudim51229:115
14Č. Budějovice61234:135
15Vlašim61148:104
16Kroměříž50054:130
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup
