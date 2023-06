Milionová krádež u majitele fotbalového celku: Pachatelé nadělali paseku, sousedé jsou stále v šoku

Škoda za miliony korun! Zloději se údajně vyřádili v jednom z rodinných domů v Náchodě u Tábora, který patří Petru Kolářovi (59), tedy majiteli druholigového fotbalového klubu FC SILON Táborsko a staviteli obchodních center. Policisté dále pokračují ve vyšetřování, o pomoc prosí i veřejnost. Televize CNN Prima News navíc zjistila šílené detaily krádeže!

K odcizení šperků a dalších cenností za miliony korun došlo předminulý týden ve středu v dopoledních hodinách, kdy do vily Petra Koláře vtrhli hned tři zloději. Ti měli skutečně naspěch a trezor o hmotnosti 260 kilogramů vzali rovnou s sebou. K prvotním informacím teď navíc přibyly šokující detaily!

Krádež v Náchodě u Tábora mohla mít osobní podtext. Alespoň v to věří někteří lidé z okolí, kteří jsou přesvědčení, že pachatelé na místě činu zanechali spoušť. I když se někteří sousedé k případu nechtěli příliš vyjadřovat, jiní byli přece jen o trochu sdílnější.

„Myslím, že to bylo vytipované, že to nikdo neudělal náhodou, ale byla to déle připravovaná loupež,“ sdělila nejmenovaná sousedka fotbalového bosse pro CNN Prima News. Místní dále tvrdí, že to nebylo poprvé, kdy se v dané lokalitě pohybovali pochybné existence. „Byli u nás kvůli tomu policisté. Už asi dvakrát jsme viděli někoho s čelovkou,“ potvrdila další z nich.

Policisté nespecifikovali přesnou škodu a probíhající vyšetřování tohoto případu příliš nekomentovali. Pouze uvedli, že při krádeži a vandalismu nebyl nikdo zraněn, během vloupačky se v domě nikdo nenacházel. Přesto prosí veřejnost o pomoc.

„Zatím se nám podařilo zjistit, že se pachatelé pohybovali v tmavém nebo tmavě modrém vozidle. Mohli být tři a vozidlo bylo přetížené. Svědci si ho mohli všimnout v Chýnovské ulici v Plané nad Lužnicí, případně někde po trase na Táborsku, možná i na dálnici D3,“ sdělil Jiří Matzner, tiskový mluvčí jihočeských policistů. Případní svědci mohou informace o vozidle policii předat skrze telefonní linku 158.