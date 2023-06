Fanoušci West Hamu v Praze zuří: Za tohle jsme zaplatili tisíce?!

Dlouhých sedmačtyřicet let. Takovou dobu museli fanoušci West Hamu čekat, až se jejich milovaný fotbalový celek opět probojuje do finále evropského poháru. Je tedy logické, že Prahu, kde se letošní vyvrcholení Konferenční ligy uskuteční, zaplavily desetitisíce příznivců. Spousta z nich se ale na stadion nedostane. Nabízí se tedy fanzóna, ale právě s tou mají Angličané velký problém! Co jim vadí?