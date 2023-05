Pastrňák řekl, proč hájí Jalonena: I kvůli MS v Praze! Mluví také o Bostonu

Hned po nevydařeném šampionátu se připomněl na Twitteru. To když podpořil kouče Kariho Jalonena. „Chtěl jsem se ho zastat,“ vysvětlil hvězdný útočník David Pastrňák v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. V něm se ještě vrátil i k rekordní zámořské sezoně, v níž s Bostonem drtil rekordy. Jenže pak přišla stopka hned v prvním kole. „Bolí to doteď,“ hlásí globální hokejová star do telefonu ze zámoří.

Během sezony s rozhovory šetří. Maximálně se soustředí na svoje výkony. Prožil životní rok. V 82 utkáních posbíral 113 bodů (61+52), podepsal lukrativní osmiletou smlouvu za 90 milionů dolarů.

O tom všem pro Sport promluvil až teď. I o tom, že by všechno vyměnil za jediné. Možnost bojovat o Stanley Cup. „Takže ani nemám náladu sledovat v NHL play off,“ má jasno 27letý kanonýr, jenž loni v Tampere s reprezentací bral bronz. Letos se musel omluvit.

Začněme tím, jak jste na Twitteru napsal: Peťo, za mě Kari Jalonen. To jako odpověď na jeho vzkaz (Petra Dědka – pozn. red.), že je čas pro návrat českého trenéra… Takže jste se Jalonena zastal, je to tak?

„Prostě jsem si říkal, že na to budu reagovat. Osobně mám s Karim dobrou zkušenost, je to vynikající trenér. Mluvím hlavně z loňského mistrovství. Myslím si, že zápas s Amerikou o třetí místo jsme zvládli jenom díky němu.“

Jak pomohl?

„Nikdy není příjemný prohrát semifinále. Každý hráč je v tom případě dole. Je smutný. Je těžké se vyspat a druhý den hrát hned o bronz. Ale Kari nás neskutečně připravil. Hned od první minuty potom, co jsme prohráli s Kanadou. Hlavu nám nastavil pozitivně. Takže tím u mě Kari ještě stoupnul,