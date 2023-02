Pastrňák přestřelil fotkou s Ovečkinem. Ostrá reakce Haška: Zneužijí tě k podpoře války!

Puky často střílí neomylně do sítě. Ale tenhle pokus se Davidu Pastrňákovi (26) nepovedl. Trefil do živého!

Český hokejista z Boston Bruins zavzpomínal na uplynulý víkend na Floridě po boku dalších hvězd zámořské ligy. Na Instagram umístil i fotku s Alexandrem Ovečkinem (37). Ruský střelec odpánaboha se paktuje s ďáblem a na stejné sociální síti má navzdory invazi na Ukrajinu fotku s agresorem Vladimirem Putinem.

Ví, či neví?

»Pastu« hltají davy fanoušků, ale teď jim zaskočilo. A ozval se i legendární brankář Dominik Hašek (58), který brojí proti NHL od začátku ruské agrese. „Nebudu říkat, že mě to mrzí. Řeknu to natvrdo: Buď David neví, že jeho jednání bude zneužito. Nebo pokud ví, že bude fotka zneužita, tak podporuje Putinovy zločiny,“ řekl Blesku »Dominátor«, který se musel překonávat, aby rozčilení krotil i ve veřejném twitterovém příspěvku.

Hlavu do písku

„NHL pořádá edukační kurzy, ale na to, aby učila o válce, se s prominutím vys*ala!“ zlobil se Hašek v rozhovoru s Bleskem. „Chci věřit, že Pastrňák jen udělal chybu, že nebyl od svých blízkých poučen a že se to nebude opakovat.“ Podle olympijského šampiona z Nagana by teď neměl útočník Medvědů strkat hlavu do písku a k Ovečkinovi se vyjádřit. „Jinak se stane odpovědným za ztracené životy na Ukrajině,“ varuje slavný gólman. Kdyby tak mohl Pastrňákův ústřel včas zachytit do lapačky!

Poučil se?

Havířovský ostrostřelec nakonec podlehl nátlaku veřejnosti a snímek s Ovečkinem ze svého příspěvku smazal. Žádné další vyjádření ovšem nepřidal. Je tak otázkou, zda své jednání považuje za chybu, nebo pouze nechtěl čelit dalšímu přívalu nenávistných a odsuzujících komentářů.