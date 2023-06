Muchová vsadila vše na jednu kartu: Stres z rodičů! Kvůli hazardu a velké půjčce

Nikdy! Nikdy nenechali milovanou dcerku ve štychu! A semifinalistka French Open Karolína Muchová (26) to mamince Hance (57) a tatínkovi Josefovi (55) mnohonásobně vrátila. Teď všichni sklízejí sladké hrozny v ještě sladší Paříži!

V mládí to s míčem uměla lépe než většina kluků. S fotbalovým, házenkářským, ale hlavně tenisovým. Když dala raketě definitivně přednost před vším ostatním, nebylo pochyb, že Česku roste hráčka světového formátu.

„Ani jsem neměla plán B,“ přiznala nedávno v rozhovoru pro oficiální web WTA. Jinými slovy, první nenasazená vítězka Pardubické juniorky v historii vsadila všechno na jednu kartu!

O to větší dík teď patří jejím nejbližším. Ani její cesta totiž nebyla bez trnů. „Ještě v šestnácti jsem byla drobounká. Pak přišel superrychlý růst, což odnesla kolena, záda…“ vysvětlila.

Zdravotní trable ji pronásledovaly na každém kroku. Charismatická, spolehlivá a sebevědomá blondýnka narozená ve znamení Lva propadla skepsi. „Dokonce nastal okamžik, kdy jsem si říkala: Nechá mě ještě moje tělo vůbec hrát?“.

Stoprocentní podporu našla u rodičů. „Než jsem vydělala první větší peníze na US Open 2018, byly to složité časy,“ líčila. „Abych vůbec mohla dál hrát, půjčila jsem si nějaké peníze. Byla jsem pod tlakem rodiny,“ přiznala.

Místo vína Eiffelovka

Pomohla její pohodová nátura. „Jsem trošku flegmatická. Nevím, jestli to je dobře. Někdy jo, jindy ne. Stále jsem si věřila, že všechno zvládnu,“ vyprávěla. Zvládla. A kdyby ne? „Nevím. Něco takového prostě nepřipadalo v úvahu,“ dodala. Dnes je finančně nezávislá. Jen z Francie si odveze šek na nejméně 15 milionů korun, dalších 92 mega získala za celou kariéru. A lásku vrací i svým nejbližším, kteří její zápasy sledovali hlavně v televizi u lahvinky vína. Teď společně tráví jedny z nejkrásnějších životních chvilek přímo pod Eiffelovkou.

Co o Karolíně (možná) nevíte?

Slavná mentorka: Po kamarádce Barboře Štefkové, která si plní rodičovské povinnosti, se stala její mentorkou Kirsten Flipkensová. Někdejší třináctou hráčku planety »Muška« oslovila na letošním Australian Open. „Přijala jsem pod podmínkou, že sama budu moct hrát turnaje. Zatím nám to funguje bezva.“

Zlomové US Open: „No, hodně mi to pomohlo se sebevědomím,“ vrátila se nedávno Muchová k US Open 2018, na němž se probojovala z kvalifikace až do třetího kola. „Prémii jsem pak investovala do sebe. Bylo to správné rozhodnutí,“ lebedila si tenistka.

Kája hudebnice: Tak jako má cit pro míč, má i vytříbený hudební sluch. Brnká na kytaru, zahraje si na klavír. Stejně jako rocková hvězda miluje hrát na velkých stadionech, kde je šrumec. „Je to forma relaxu,“ přiznala hvězda.