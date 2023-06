Hrdina evropského finále Bowen: Odstrčil skandujícího fanouška během televizního interview

Jarrod Bowen rozhodl finále Evropské konferenční ligy! Hrdina West Hamu právě dělal rozhovor, v tu chvíli jeden z příznivců dostal „báječný“ nápad proniknout do živého vysílání a zazpívat si se svým oblíbencem sprostou píseň o něm a jeho přítelkyni. A tvrdě narazil...

Bývalý fotbalista Hull City vystřelil svému současnému klubu z Londýna výhru na poslední chvíli, když se trefil po perfektní přihrávce od Lucase Paquety. Jeho gól vyvolal u příznivců West Hamu divoké oslavy, které se stupňovaly i po závěrečném hvizdu. Někteří fanoušci se nechali příliš unést euforii a zřejmě vypili mnoho alkoholu, neboť šlo o první trofej klubu od roku 1980. Mimo fotbalových momentů tak bylo k vidění skutečně dost.

Když se Bowen zúčastnil pozápasového rozhovoru pro televizi BT Sport, do živého výstupu vtrhl podnapilý fanoušek jeho klubu. Bylo jasně slyšet, jak skanduje anglický popěvek, který v překladu znamená: „Bowen je v ráži a šu** Dani Dyerovou,” který si zpívali v žertu hráči West Hamu po semifinálovém postupu přes AZ Alkmaar, včetně samotného Bowena.

Dani Dyerová je v Británii mimo jiné známá jako účastnice tamní verze realitní show Love Island a před časem svému partnerovi porodila dvojčata, dívky jménem Star a Summer. Bowen nebyl zrovna dvakrát nadšený přítomností fanouška, a tak se ho snažil slovně i fyzicky dostat pryč ze záběru. Odstrčil jej se slovy: „Odejdi, prosím!” naštěstí muž poslechl a uvolnil prostor před kamerou.

Navzdory tomuto incidentu si Bowen nenechal zkazit pozápasové oslavy, jeho emotivní rozhovor pokračoval i nadále. Zároveň opakovaně chválil příznivce West Hamu za jejich podporu, do Prahy jich dorazilo několik desítek tisíc.

V rámci tohoto interview stihl prozradit, jak moc a proč si cení toho, že vsítil gól v samotném závěru: „Samozřejmě jsem snil o tom, že dám gól, ale skórovat v poslední minutě? To je to, co vždycky chcete dokázat. A předvést tohle před našimi fanoušky? Myslel jsem, že budu brečet.“.