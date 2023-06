Exkladivář Kováč: Coufal je válečník, Souček sedí ke světovému kapitánovi

Po turbulentní sezoně vyrazil na dovolenou do Řecka, přesto řeší obměnu kádru a - samozřejmě - sledoval finále Evropské konferenční ligy. Vždyť kouč fotbalových Pardubic Radoslav Kováč strávil ve West Hamu United dva a půl roku jako hráč. Proto Kladivářům proti Fiorentině, klubu velkého kamaráda Tomáše Ujfalušiho, tuze přál.

Jste nadšený?

„Je to velké vítězství pro West Ham, což by bylo i pro Fiorentinu. Fandím našim klukům, Vláďa Coufal s Tomášem Součkem odvádí skvělou práci. Na druhou stranu mi bylo líto Toníka Baráka. Rozhodl semifinále… Mohl vyhrát jen jeden.“

Zápas nebyl úplně nejatraktivnější, že?

„West Ham hrál svůj fotbal, dobře bránil, Fiorentina měla větší držení míče. Bylo to klasické opatrné finále.“

Česko má dva vítěze poháru. Co říkáte na jejich cestu?

„Když jsem přišel z Basileje do Liberce, potkal jsem Cufa. Moc nehrával, napravo držel místo Ondra Kušnír. Ale poznal jsem neskutečně ctižádostivého kluka, který se nevzdá. Přidával si před tréninkem i po něm, viděl jsem, že může hodně dokázat. Ale Premier League mě fakt nenapadla.“

S Tomášem Součkem jste se ve Slovanu minuli.

„Je mladší. Oběma pomohlo, že přišel do Liberce Jindra Trpišovský a pak si je vzal na Slavii. Už to jelo, mělo to rychlý spád, čapli se fantasticky. Suk byl v poslední době kritizovaný, že nevypadá dobře, ale já West Ham hodně sleduju a vím, jak je pro tým důležitý.“

Popište váš dojem.

„Kapitán Declan Rice je samozřejmě světový, oni k sobě přesně sedí. Suk je vyvážený v ofenzivě i defenzivě, proto ho trenér Moyes neustále staví.“

Co Vladimír Coufal?

„Pořád valí, je to bojovník, válečník. Je to jiný hráč než v Česku, naučil se přesně načasovat náběh. Na obou je vidět, že hrají pravidelně.“

Jsou sebevědomí, že?

„Ano, ale to je v zahraničí obvyklé. Hráči ho mají na úplně jiné úrovni.“

Jaké bylo vaše angažmá ve West Hamu?

„Hrál jsem ve Spartaku Moskva Ligu mistrů. Přišel Celtic Glasgow a West Ham. Premier League je sen pro každého, mně bylo devětadvacet už jsem ani nedoufal. WHU je tradiční klub, co se týče Londýna, má nejlepší fanoušky. Navíc krásné město.“

Proč jste přestoupil do Basileje ještě před ukončením smlouvy?

„Nejdřív jsem do Londýna přišel na půlroční hostování. Zranil jsem se, odehrál asi deset zápasů. Ale měl jsem štěstí, že byl u týmu trenér Gianfranco Zola. Chtěl mě, podepsal jsem na tři roky. Za něj jsem měl devadesátiprocentní vytížení, ale pak převzal mužstvo Avram Grant a v jeho plánech už jsem nebyl.“

Byla to životní štace?

„Fantazie. Sedm, osm klubů v soutěži z Londýna, krásné město. V klubu gólmani Mára Štěch a Honza Laštůvka. Ludy Mikloško jako trenér brankářů. Prostě Premier League.“