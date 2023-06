V kotli West Hamu aneb Tohle by se v Anglii nestalo: slzy i dým na záchodě

Pamatujete doby, kdy se v hospodách kouřilo? Člověk zašel na pivo, domů přišel vyuzený jak párek. Ve středu v noci v Edenu jste mohli zažít něco podobného. Stačilo si odskočit v sektoru fanoušků WHU. Na záchodech nebylo vidět, puch jak v knajpě.

Mimochodem, o poločase už se valil dým i po chodbách arény…

Fans West Hamu prostě dorazili do Prahy pro pohár a na velkou párty. Bylo to na nich vidět. Kupříkladu chlapík v klasickém dresu, modrofialovém, ne ve speciálním bílém, v němž tým nastoupil proti Fiorentině si už před zápasem ustlal u vchodu do sektoru. Když ho stewardka velmi slušně budila, snažila postavit na nohy, jen něco zamumlal a pokračoval v klimbání. Možná mu ve čtvrtek přišlo jako škoda, že kus památného duelu prospal.

Zdaleka nebyl takhle upravený sám, anglická pivní kultura tentokrát překonala i tu českou. Není divu, že si člověk ihned všiml jedné věci. V části, kde se uvelebili Londýňané, bylo jen nepatrné procento žen. To bouchlo do očí…

Co dále zaujalo? Samozřejmě, mravokárci českých příznivců občas použijí podivnou frázi: To by se v Anglii nestalo. Za kanálem se přece fandí slušně, s respektem, skoro rytířsky. Je to předsudek, což v Praze předvedli i Kladiváři.

Hlavní důkaz byl zcela zřejmý. Když chodil kopat kapitán Fiorentiny Cristiano Biraghi kopat rohy, vždy na něj jen pršely kelímky. Dvakrát obránce, takový klon Jiřího Fleišmana z Baníku Ostrava (potetovaný, šlachovitý, s brilantní levačkou) zamával rukou, potom kotli WHU ironicky zatleskal. A při třetím rohu už ji koupil, z hlavy mu tekla krev. Nic velkého, ale kdyby se nejednalo o finále poháru, sudí by poměrně pravděpodobně zápas ukončil. Neudělal to, vděčnosti se však nedočkal.

Naopak.

Španěl Carlos Del Cerro přitom West Ham rozhodně neřezal. Naopak v první půli neposoudil jako penaltový jeden podezřelý zákrok obrany WHU na pronikajícího soka. Navíc velmi správně s pomocí pomezní odvolal gól Italů. Přesto to z tribun jen jelo: „You have fucking eyes. You are the bitch, the ref!“

Přes popsané je atmosféra v kotli elektrizující. Fanoušci - a to i Fiorentiny - jsou největším pokladem tohoto zápasu. Navíc ti londýnští zažívají triumf. Pro (na anglické poměry) menší klub je to neuvěřitelné. Valí se slzy, chlapi brečí, objímají se. A pak znovu vyrazí na pivo.