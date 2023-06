Sebevražda esportové hvězdy Ašenbrenera (†19): Bolestná zpověď zdrcené maminky!

Byla to obrovská rána. Talentovaný hráč esportu Karel »Twisten« Ašenbrener (†19) spáchal tento týden sebevraždu. V minulosti navíc mluvil o problémech s duševním zdravím. Našli se ale i tací, kteří jeho smrt zlehčují. Do těch se teď pustila jeho maminka, která po přečtení několika komentářů nevěřila vlastním očím!

,,Nechci a nemůžu mlčet. Nechci, aby smrt našeho milovaného syna způsobila, že se bude kritizovat esport a hraní počítačových her. Že se bude spekulovat o všem možném," začala Ivana svůj ostrý vzkaz na Facebooku. ,,Myslela jsem si, že se mi podaří nečíst české komentáře, v nichž ti chytráci píšou: No jo, ty mladý nevědí, co by roupama, no jo, není se čemu divit, když celý den sedí u kompu, no jo, kdo ví, co to bylo za rodinu, no jo, kdyby chtěl, tak by se léčil," rozhořčila se zdrcená maminka Karla, která prožívá nejtěžší období v životě.

Následně Ivana uvedla, že jejímu synovi se naopak dostávalo spousty lásky. Uznala, že není dokonalá matka, ale své tři syny vždy podporovala a bezmezně milovala a miluje. ,,Zároveň jsem je nebrzdila, ani jim nepřivazovala kouli k nohám," pokračovala ve vzkazu.

Mimo jiné ocenila i synovu odvahu, když se začátkem roku veřejně přiznal k problémům s depresemi. Označila to za jednu z nejodvážnějších věcí. ,,Ano, bojoval s depresemi a není jediný. Svalovat vinu na gaming je absurdní." Také uvedla, že profesionální esportovci mají, podobně jako jiní sportovci, přísný režim. ,,A stejně jako jinde, i zde platí, že tlak na výkon vytváří permanentní tlak na psychiku. Stačí málo, třeba někde v genech sklon k úzkostem, a pak už je jen krok k depresi."

Zprávu o úmrtí zveřejnil francouzský tým Vitality, za který český plejer Ašenbrener hrál. Na twitterovém účtu talentovaného hráče se navíc těsně před smrtí objevil velice znepokojivý příspěvek. ,,Dobrou noc," napsal na sociální síť. ,,Deprese není nemoc, kterou někdo chytne hraním PC her. Deprese se nedá ovlivnit vůlí, musí se léčit. Tohle je naše poslední společná fotografie," přidala maminka Ivana v emotivním příspěvku na závěr snímek, kde se oba usmívají. Nyní jí ale není do smíchu ani trochu.