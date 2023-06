Muchová zářila na antuce, ale co teď Wimbledon? Travnatá past!

Oslnila Paříž, tenisový svět se jí klaní. Bude teď česká kometa Karolína Muchová (26) na grandslamech válcovat soupeřky na počkání? Pozor, už ten následující může být propadákem...

Užívá si nabytou slávu. Postupem do finále French Open skočila mezi tenisovou smetánku a znovu potvrdila, že je hráčkou pro velké turnaje. Nerozklepe se, je psychicky odolná. „Grandslamy mi sedí i kvůli volným dnům, během nichž se dám do kupy,“ ušklíbla se nad dalším, pro ni obrovským plusem akcí »velké čtyřky«. Brzy bude mít další pokus to dokázat ve Wimbledonu, který je navíc jejím nejúspěšnějším grandslamem. Tři starty, z toho dvě jízdy až do čtvrtfinále. Londýnská tráva sedí jejímu stylu.

„Můj tenis se na trávu hodí, ale to neznamená, že úspěch je zaručený,“ brzdila optimismus fanoušků před nejslavnějším turnajem, který startuje už za tři týdny. „Bude to setsakramentská práce. Už teď je jasné, že stoprocentně připravená nebude, ale budeme se snažit udělat takový plán, aby na tom byla co nejlépe,“ přiznal její kouč Miške, že »Muška« úplně fit nebude.

Historické prokletí

A k obavám je další důvod! Stačí se podívat, jak dopadly předchozí české finalistky French Open. Krejčíková předloni skončila v Londýně ve 4. kole, Vondroušová dva roky před ní dokonce v prvním, předtím Šafářová také ve čtvrtém... Nejvyšší čas tohle prokletí zlomit a předvést antukovo-travnatý »dvojprůlom«!