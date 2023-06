Hvězda, co nikoho nezajímá. Nikoliv, Muška ukázala pravou tvář

KOMENTÁŘ JANA JAROCHA PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Pokaždé, když vyrážím na grandslam, říkám si v Praze na Ruzyni: Tak jaké dobrodružství ten nadcházející přinese. Ne že by se s Karolínou Muchovou před Roland Garros nepočítalo, ve Sportu jsme ji zařadili mezi tři největší česká esa, která mohou na turnaji zazářit. Že to dokáže až tak oslnivě, to je tedy hodně nad plán. Ale téhle holce to musíte přát.