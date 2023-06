Berbr u soudu: Řekl, jak to teď má s Damkovou!

Pánové, představte si, že máte na krku 7 let basy, komplet majetek jste převedli na ženu, která vás může kdykoliv vyšplouchnout s vyčuraným kolouškem, a přesto jste v náladě pohoda – džez. Na to musíte mít kůži hrocha. Nebo Romana Berbra (68).

Někdejší diktátor tuzemské kopané Berbr, před nímž se třásli sudí i kluby od majitele až po uklízečku, se včera opět ocitl před stolicí Okresního soudu v Plzni. Jako údajný šéf gangu v gigantické korupční a defraudační kauze.

Rozlítaná žena

Obviněný, leč svižný a žoviální. Ve světlém sáčku vypadal Berbr spíš jako výletník na Kanárech než coby adept na tepláky v kriminále. V podobně rozverném duchu hovořil o tom, jak to má se svojí »polomanželkou« Dagmar Damkovou (48).

S někdejší rozhodčí, která se z povědomí českého fotbalu vypařila poté, co byl Berbr na bezmála tři měsíce uvržen do vyšetřovací šatlavy. „Ale jo, s Dášou jsme spolu a v pohodě. Ona pořád dělá pro FIFA. Teď se vrátila z finále Ligy mistrů v Istanbulu a zase poletí do Austrálie na mistrovství světa ženskejch,“ pověděl Blesku Roman Berbr.

Žhavé pero

Inu Dáša je bývalému agentovi bolševické StB zřejmě věrná jako pes Goro japonským lovcům medvědů. A tak mohl mít Berbr během výslechu svého stejně vykutáleného komplice Romana Rogoze (54) pero rozžhavené. „Dneska jsem hodně psal,“ řekl Blesku Berbr k poznámkám na lejstrech papíru. Četl z nich své prohlášení. Pochopitelně o tom, že celá obžaloba je totální nesmysl…